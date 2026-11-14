Novi šok na Jankomiru: Svjedok tvrdi da je isti tehničar ranije tukao i gušio vezanog pacijenta

Slučaj smrti pacijenta Kristiana Josipa Periša u zagrebačkoj Klinici za psihijatriju Sveti Ivan dobiva novu, uznemirujuću dimenziju. U javnost su izašle informacije o ranije prijavljenom navodnom zlostavljanju drugog pacijenta, a svjedok tvrdi da je na nedavno objavljenim snimkama prepoznao medicinskog tehničara kojeg je već prijavio zbog nasilja. Posebno zabrinjava činjenica da je kaznena prijava podnesena još početkom ove godine, no slučaj, prema riječima odvjetnika koji zastupa svjedoka, do danas nije dobio epilog, piše net.hr.

Pacijent je bio vezan za krevet, a tehničar ga je navodno udarao i gušio

O ozbiljnim optužbama progovorio je odvjetnik Ivan Vrdoljak, koji zastupa osobu koja je, kako tvrdi, u prosincu prošle godine osobno svjedočila nasilju unutar psihijatrijske ustanove. Prema njegovim navodima, incident se dogodio oko jedan sat iza ponoći. Svjedok je boravio u istoj prostoriji s pacijentom koji je bio vezan za krevet, kada je medicinski tehničar navodno počeo fizički nasrtati na njega. Odvjetnik tvrdi da se nije radilo o jednom udarcu, nego o višestrukom udaranju šakama, hvatanju pacijenta za vrat i prijetnjama smrću ako nekome ispriča što se dogodilo. Prema istom svjedočanstvu, tehničar je napustio prostoriju, ali se otprilike pola sata poslije vratio te nastavio s fizičkim zlostavljanjem, koje je navodno trajalo najmanje pet minuta. Svjedok je, prema tvrdnjama odvjetnika, već sljedećeg jutra tijekom liječničke vizite upozorio na ono što je vidio. Međutim, tvrdi da odgovarajuće reakcije nije bilo. Zbog toga je 26. siječnja 2026. godine podnio kaznenu prijavu protiv tada nepoznatog medicinskog tehničara.

Novi obrat dogodio se nakon što su u javnosti objavljene snimke nasilnog postupanja prema pacijentu u Jankomiru. Vrdoljak navodi da je njegov klijent na tim snimkama prepoznao upravo osobu koju je ranije prijavio zbog napada na drugog pacijenta. Takvo prepoznavanje zasad je tvrdnja svjedoka i nije javno potvrđeno službenim rezultatima istrage.

Ozbiljne optužbe i na račun postupanja prema posebno ranjivom pacijentu

Odvjetnik je iznio još jedan uznemirujući detalj. Prema njegovim riječima, pacijent koji je navodno bio izložen nasilju imao je zdravstvene teškoće zbog kojih mu je fizički dodir izazivao izrazitu nelagodu. Tvrdi da su pojedini medicinski tehničari bili svjesni njegova stanja, ali su ga unatoč tome namjerno dodirivali i na taj način dodatno uznemiravali. Ove tvrdnje otvaraju pitanje jesu li nadležni u zdravstvenoj ustanovi bili upoznati s mogućim zlostavljanjem i što su poduzeli kako bi zaštitili pacijente.

Sve više prijava, traži se odgovornost

Dok se nastavlja rasvjetljavanje okolnosti smrti Kristiana Josipa Periša, Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata upozorava na povećan broj prijava mogućih nepravilnosti u zdravstvenim ustanovama. Predsjednica udruge Jasna Karačić Zanetti zatražila je temeljitu provjeru postupanja u psihijatrijskim ustanovama, ali i političku odgovornost na razini Ministarstva zdravstva. Premijer Andrej Plenković poručio je da nadležna inspekcija postupa po pritužbama te da se svaka sumnja na nezakonitosti mora provjeriti. Istodobno je odbacio potrebu za ostavkom ministrice zdravstva, piše net.hr.

Na pitanja o postupanju po ranijoj kaznenoj prijavi, prema dosad objavljenim informacijama, odgovori nadležnog državnog odvjetništva i bolnice nisu stigli.