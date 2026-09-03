Novi slučaj u Lici: Mostov zastupnik pokazao nalaze iz Berlina, tvrdi da je otkriven opasan otpad

Priča o mogućem opasnom otpadu u Lici dobila je novi nastavak. Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot predstavio je rezultate analize uzoraka iz Ličkog Osika za koje tvrdi da pokazuju prisutnost teških metala i drugih štetnih tvari. Riječ je, prema njegovim navodima, o još jednoj lokaciji na kojoj je završio potencijalno opasan otpad.

Troskot je na konferenciji za novinare rekao da su uzorke otpada stanovnici Like o vlastitom trošku poslali na analizu u laboratorij u Berlinu. Za testiranje su, naveo je, izdvojili oko 5000 eura.

– U posjedu smo testa koji su naši Ličani napravili. Ličani su sami platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu – kazao je Troskot.

Prema njegovim riječima, rezultati analize pokazuju da materijal koji se nalazi u Ličkom Osiku nije bezopasna sekundarna sirovina, kako se ranije prikazivalo.

– Smeće koje je evidentirano u Ličkom Osiku nije nikakva sekundarna sirovina, nije bezazleno smeće. Riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost PAH ulja – ustvrdio je.

Otpad se, tvrdi, odvozi tijekom noći

Troskot navodi da je analizu proveo berlinski SGL laboratorij te da su u uzorcima utvrđene povišene koncentracije određenih teških metala i drugih potencijalno opasnih tvari. Lokacija na kojoj se otpad nalazi udaljena je oko pet kilometara od Gospića.

Posebno je problematizirao, kako tvrdi, odvoz materijala iz Ličkog Osika tijekom noći. Pokazao je fotografije i videosnimke kamiona za koje tvrdi da prevoze sporni materijal, postavljajući pitanje kamo se otpad odvozi i zašto njegovo premještanje nije evidentirano.

Troskot je ustvrdio i da se na kamionima, kao i na silosu, mogu vidjeti velike oznake sa slovom A. Prema njegovim tvrdnjama, dio otpada mogao je stići iz inozemstva, a dio iz Hrvatske.

– Sada imamo trokut silos, Rakitovac i Lički Osik gdje se nalazi opasan otpad – rekao je Troskot.

Smatra da su stanovnici Like dovedeni u situaciju da sami financiraju analize i pokušavaju utvrditi što se nalazi na lokacijama u njihovoj neposrednoj blizini, što bi, prema njegovu mišljenju, trebale raditi nadležne državne institucije.

Prozvao institucije i zatražio istragu

Mostov zastupnik povezao je gomilanje otpada na području Like s razdobljem mandata bivšeg ličko-senjskog župana Darka Milinovića, pozivajući se pritom na objave lokalnih portala i satelitske snimke lokacija.

Izrazio je i sumnju u ranije analize prema kojima se radilo o sekundarnoj sirovini, a ne opasnom otpadu, te zatražio da nadležne institucije ispitaju cijeli slučaj.

Troskot smatra da bi se u provjeru trebala uključiti i Sigurnosno-obavještajna agencija, a posebno je spomenuo tvrtku METIS, za koju tvrdi da je sudjelovala u dovozu otpada, kao i njezina većinskog vlasnika, tvrtku Cezar.

Između ostalog, zatražio je proglašenje izvanrednog ekološkog stanja na području od Gospića do Benkovca i zadarskog zaleđa te hitnu sanaciju spornih lokacija i smještanje otpada u odgovarajuće spremnike.

Predložio je i zakonsku zabranu uvoza opasnog otpada u Hrvatsku, strože kontrole kamiona prilikom ulaska u zemlju te uspostavljanje nacionalnog registra opasnog otpada.

– Tvrtke koje su osumnjičene za dovoženje opasnog otpada ne mogu sudjelovati u njegovoj sanaciji – poručio je.

Upozorio na moguću ugrozu podzemnih voda

Troskot je posebno upozorio na mogući utjecaj onečišćenja na podzemne vode, ističući važnost ličkog područja za hrvatske zalihe pitke vode.

Za situaciju je ponovno prozvao Vladu i premijera Andreja Plenkovića, iznoseći niz teških optužbi na račun postupanja države i nadležnih institucija. Ustvrdio je da se problem opasnog otpada godinama zanemaruje te da je potrebno utvrditi tko je omogućio njegovo dovoženje i odlaganje.

Troskot je upozorio i na moguće zdravstvene posljedice za stanovništvo, no njegove tvrdnje o učestalosti malignih bolesti na području Like te povezanosti bolesti s navodnim onečišćenjem zahtijevale bi potvrdu nadležnih zdravstvenih institucija.

Prema njegovim riječima, posebno zabrinjava mogućnost onečišćenja podzemnih voda u blizini Gospića. Zbog toga traži hitnu reakciju države, detaljne analize tla i vode te utvrđivanje podrijetla i daljnje sudbine otpada koji se, kako tvrdi, premješta s lokacije u Ličkom Osiku.