Novi slučaj napada kornjače na Čiovu: Gospođa je u šoku, cijela noga joj je u potpunosti krvarila

Kornjače inače borave udaljene od obale najmanje dva kilometra što ukazuje na činjenicu da su jako rijetki slučajevi da dolaze u plićak. Imaju snažan ugriz te nisu socijalne.

- Nešto nije u redu sa kornjačom, vjerujem da je to ista, ako je ugrožena to je razlog ovakvog njezinog ponašanja. U akvariju u bazenima dolaze ozlijeđene, nikad nisu dvije u jednom jer su inače agresivne, a kada su odrasle nisu socijalne. Glavate želve inače ne dolaze u plićak, ukoliko se takva situacija dogodi to ukazuje na njihovo stanje, odnosno njima nije dobro - rekla je Milena Mičić, biologinja i osnivačica te vlasnica Aquarium Pula.