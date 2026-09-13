Novi skandal s otpadom u Hrvatskoj: Ilegalne pošiljke iz Italije završile i u Slavoniji!

Mještani Otoka kraj Vinkovaca alarmirali su RTL Danas zbog sumnjivog otpada koji se već mjesec dana dovozi na zemljište u njihovu gradu. Državni inspektorat potvrdio je da je riječ o nezakonitim pošiljkama otpadne plastike i tekstila uvezenima iz Italije.

Da se iza jedne ograde već neko vrijeme odlaže otpad, gradonačelnik Otoka Slavko Grgić doznao je iz anonimne prijave građana.

Mještani su, naime, primijetili grupe kamiona kako u poslijepodnevnim satima dolaze na lokaciju. Sumnjali su da je riječ o kamionima talijanskih registracija.

"Građani su primijetili grupe kamiona. Mi smo to proslijedili institucijama. Viđali su te kamione popodne, veći broj sumnjivih kamiona. Kažu talijanske, misle", rekao je gradonačelnik Otoka Slavko Grgić.

Cijeli je slučaj gradonačelnik prijavio Državnom inspektoratu i policiji.

Mještani Otoka pred kamerom nisu htjeli govoriti, no odgovore su dali iz Državnog inspektorata. Od tamo su za RTL potvrdili ono na što su građani sumnjali – riječ je o otpadu iz Italije koji je ilegalno uvezen u Hrvatsku.

Inspektorat potvrdio: Ilegalno uvezena plastika i tekstil

Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata u nadzoru je utvrdila protuzakonito skladištenje pošiljke otpadne plastike i otpadnog tekstila. Utvrđeno je i da je riječ o nezakonitim pošiljkama otpada uvezenog iz Italije, a Inspektorat je rješenjem zabranio obavljanje prekograničnog prometa otpadom.

Točna količina otpada zasad nije objavljena. Prema svemu sudeći, ilegalni je otpad iz Italije preko Slovenije ušao u Hrvatsku, a potom prešao put sve do Otoka u Slavoniji.

O cijelom je slučaju Državni inspektorat obavijestio Ministarstvo zaštite okoliša kako bi se otpad vratio u zemlju pošiljatelja – Italiju. No, taj bi postupak mogao potrajati. Iz Državnog inspektorata odgovorili su da do odobrenja Ministarstva zaštite okoliša za povrat otpada u Italiju on mora ostati u nekretnini u Otoku.

Drugim riječima, pošiljke plastike i tekstila zasad ostaju ondje gdje su pronađene, dok se čeka odluka o njihovu povratu. Prema informacijama RTL-a, vlasnik zemljišta je nekretninu iznajmio tvrtki iz Umaga.

Gradonačelnik tvrdi da vlasnik zemljišta, prema dosadašnjim saznanjima, nije znao što se na njegovoj nekretnini događa. "Prema našim saznanjima, čovjek je sve legalno iznajmio, nije znao što se radi na zemljištu", rekao je Grgić.

Ni vlasnik zemljišta, ali ni vlasnik tvrtke povezane s uvozom otpada nisu odgovorili na naše pozive. Zanimljivo je i da je sjedište tvrtke za uvoz otpada u Umagu, dok telefonski broj koji je javno naveden uz tvrtku vodi sve do Kine. Prilikom poziva čula se poruka na kineskom jeziku, a potom i na engleskom jeziku da broj ne postoji.

Gotovo 62 posto kontroliranih pošiljaka bilo je nezakonito

Dok se čekaju dodatni detalji o otpadu pronađenom u Otoku, zabrinjavaju podaci Državnog inspektorata o nezakonitom prekograničnom prometu otpada.

Od 2019. do 2025. godine Inspektorat je kontrolirao ukupno 2610 pošiljaka otpada. Čak 1611 pošiljaka ocijenjeno je nezakonitima. To znači da je gotovo 62 posto svih kontroliranih pošiljaka u Hrvatsku ušlo protivno propisima. U Otoku zato jasno traže da se otpad što prije ukloni.

"Očekujem da se sav otpad hitno vrati u Italiju jer ne želimo da Slavonija ovdje postane odlagalište otpada. Očekujemo sanaciju", poručuje gradonačelnik Otoka.

I dok stanovnici Otoka čekaju da se pošiljke plastike i tekstila vrate u Italiju, Državni inspektorat povukao je i konkretan pravni potez. Protiv počinitelja podnesena je kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu zbog sumnje u ugrožavanje okoliša.

Sada se čeka daljnje postupanje nadležnih institucija, ali i odluka Ministarstva zaštite okoliša o povratu ilegalno uvezenog otpada u Italiju.