Novi ruski udari na istok Ukrajine, među poginulima tri žene

Najmanje četiri osobe poginule su, a oko 15 ih je ranjeno u novim ruskim zračnim napadima na Harkivsku oblast na istoku Ukrajine, izvijestio je regionalni guverner Oleh Sinehubov. Prema njegovim riječima, hitne službe nalaze se na terenu i rade na gašenju požara izazvanih napadima.

U gradu Čugujevu život su izgubile tri žene u dobi od 22, 56 i 70 godina te jedan 56-godišnji muškarac. Istodobno je u Harkivu ozlijeđeno petnaest osoba, dodao je guverner.

Napadi na ukrajinska stambena područja gotovo su svakodnevna pojava od početka rata, a često rezultiraju civilnim žrtvama. Ukrajinske snage pritom redovito izvode udare na vojne ciljeve na okupiranim područjima, ali i unutar Rusije.

Prema podacima Ujedinjenih naroda iz travnja, od početka ruske invazije u veljači 2022. godine poginulo je najmanje 15.850 civila, dok je više od 44.800 osoba ranjeno.

Najnoviji napadi dogodili su se u trenutku kada se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij vraćao iz Londona. Ondje je s čelnicima Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Njemačke razgovarao o daljnjim koracima u traženju rješenja za rat koji traje više od četiri godine.

Pregovori o mogućem miru između Ukrajine i Rusije, u kojima posreduju Sjedinjene Države, trenutačno ne napreduju značajnije, dijelom zbog toga što je američka administracija fokusirana na sukob s Iranom.

Zelenskij je u ponedjeljak izjavio da je vodio konstruktivan razgovor s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom te izrazio zadovoljstvo njihovom spremnošću da u idućim tjednima nastave raditi na mogućem okončanju rata.