Novi ruski napad na Kijev: Poginulo najmanje 15 ljudi, deseci ozlijeđenih, gradom odjekivale eksplozije

Najmanje 15 osoba izgubilo je život, a 51 je ozlijeđena u novom ruskom napadu balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Kijev i njegovu okolicu. Tijekom noći u više dijelova ukrajinske prijestolnice izbili su veliki požari, dok spasilačke službe i dalje tragaju za preživjelima pod ruševinama.

Prema podacima ukrajinske Državne službe za izvanredne situacije (DSNS), u Kijevskoj oblasti poginulo je 14 ljudi, a 27 ih je ozlijeđeno. Najveća šteta zabilježena je u okruzima Brovari, Buča i Fastiv, gdje su projektili izazvali požare na skladištima i vozilima.

U samom Kijevu poginula je jedna osoba, dok su 24 osobe ozlijeđene. Gradonačelnik Vitalij Kličko izjavio je da je 15 ranjenih prevezeno u bolnicu, a četvero se nalazi u kritičnom stanju.

Napadi su prouzročili štetu na više lokacija u četvrtima Holosijivski, Obolonski, Desnjanski i Svjatošinski. U Holosijivskom su spasioci iz ruševina uništenog skladišta izvukli dvije osobe, dok se potraga za mogućim preživjelima nastavlja.

Posebno je teško pogođena četvrt Obolonski, gdje je balistički projektil pogodio stambenu zgradu od 20 katova i izazvao veliki požar. Vatra je zahvatila i još jednu stambenu zgradu te dva skladišta na drugim lokacijama, dok je u Desnjanskom planulo skladište nakon pada ostataka projektila u blizini stambenih objekata.

Prema izvještajima novinara s terena, prve snažne eksplozije odjeknule su oko 00.20 po lokalnom vremenu. Tijekom sljedećih sat vremena grad je bio izložen seriji udara balističkih projektila, dok je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo u više navrata upozoravalo na nove projektile koji se približavaju glavnom gradu. Nedugo potom izdano je i upozorenje zbog napada dronovima.

Gradonačelnik Kličko tijekom noći više je puta pozvao građane da ostanu u skloništima, upozoravajući kako se napadi nastavljaju.

Ovo je drugi veliki ruski napad na Kijev u svega nekoliko dana. U prethodnom masovnom raketnom napadu, izvedenom 1. kolovoza, poginulo je najmanje devet osoba, a više od 30 ih je ozlijeđeno. Napadi potvrđuju da se intenzitet ruskih udara na ukrajinsku prijestolnicu posljednjih dana ponovno povećao.