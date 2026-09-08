Novi roman Nikole Aleksića pred splitskom publikom: Promocija u sklopu Mjeseca hrvatske knjige

Splitski autor Nikola Aleksić objavio je novi fantasy roman "Djeca osvete", završni dio trilogije "Djeca slavenske mitologije". Roman je izravni nastavak knjiga "Djeca Utemeljitelja" i "Djeca carstva", a čitateljima donosi završetak opsežne sage nadahnute slavenskom mitologijom, hrvatskom i europskom poviješću te motivima iz splitske prošlosti.

Knjiga je objavljena 7. kolovoza 2026. u izdanju zagrebačke nakladničke kuće Despot infinitus. Nakon početne dostupnosti u nakladnikovoj internetskoj knjižari, predviđena je i distribucija u partnerske knjižare.

Svijet nadahnut slavenskom mitologijom

Aleksić je kroz trilogiju izgradio vlastiti fantastični svijet s brojnim likovima, državama, carstvima, nadnaravnim bićima i događajima. Važno mjesto u njegovu stvaralaštvu zauzima slavenska, osobito hrvatska mitološka baština, koju povezuje s drugim dijelovima europske i splitske povijesti.

Autor smatra da je slavenska mitologija nedovoljno zastupljena u suvremenim svjetskim trendovima te da pruža bogat izvor motiva za književno stvaralaštvo. Jedan od njegovih ciljeva jest promicanje i očuvanje hrvatske kulturne i povijesne baštine kroz fantasy književnost.

Završni obračun s posljedicama moći

U predgovoru romana Danijel Tatić ističe da "Djeca osvete" zaokružuju priču započetu nastankom moći u "Djeci Utemeljitelja" i nastavljenu usponom novog političkog poretka u "Djeci carstva".

Završni dio trilogije donosi suočavanje s posljedicama prethodnih događaja. Novo Carstvo više nije samo obećanje reda i zajedništva, nego sustav koji traži poslušnost i podvrgavanje. U središte priče dolaze pitanja cijene moći, granica vlasti, slobode i odgovornosti.

Jedan od ključnih likova je Rugovit, koji se suočava s pitanjem komu duguje vjernost – caru, carstvu, suborcima, narodima koje je pomogao pokoriti ili vlastitoj naravi. Njegova unutarnja razapetost između ljudskog iskustva i nadljudske biti jedna je od važnih okosnica romana.

Posebnu ulogu ima i odnos carskog središta i sjevera, koji u Aleksićevu svijetu predstavlja drukčije shvaćanje slobode, zajedništva, duhovnosti i odnosa prema prirodi. Kroz taj sukob roman otvara pitanje trenutka u kojem zaštita postaje podčinjavanje, a red prerasta u nasilje.

Mitologija, povijest i velike bitke

Kao i u prethodnim nastavcima, fantastični elementi povezani su s vojno-političkim strukturama. Vojske, legije, utvrde, granice, prisege i politički savezi čine okvir unutar kojega se razvijaju sudbine likova, dok su bogovi, mitska bića, svete šume i drevne sile sastavni dio radnje.

Tatić u predgovoru naglašava da roman ne počiva na jednostavnoj podjeli na junake i zlikovce. Likovi djeluju iz uvjerenja, straha, lojalnosti ili ambicije, a osveta se pojavljuje kao posljedica narušene ravnoteže, prekršenih obećanja i nasilja.

"Fantastični roman može biti mnogo više od bijega u izmišljeni svijet. On može biti prostor u kojem se, kroz mit, rat i sudbinu, govori o vrlo stvarnim pitanjima: o vlasti, odgovornosti, slobodi, identitetu i granicama poslušnosti", ističe Tatić u predgovoru.

Promocija u Splitu 11. studenoga

Promocija romana "Djeca osvete" održat će se u srijedu, 11. studenoga 2026., u 18:15 u Gradskoj knjižnici Marka Marulića, u Ulici slobode 2 u Splitu. Događaj će biti organiziran u sklopu manifestacije Mjesec hrvatske knjige.

Roman je dostupan putem nakladničke kuće Despot infinitus, a njegovim izlaskom Aleksić je zaokružio trilogiju koja slavensku mitologiju nastoji približiti suvremenim čitateljima kroz opsežnu fantasy priču.