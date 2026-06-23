Novi restoran i hotel u Studencima

Restoran i hotel Dom otvorili su svoja vrata za domaće, ali i strane goste. Nalaze se na pomalo zaboravljenoj cesti imotskog kraja, u Studencima, a što ih čini savršenim mjestom za uživanje u miru koji očarava pogledom na netaknutu prirodu.

Glavni adut objekta je vrhunska gastronomska ponuda u sklopu restorana s jelima od autohtonih pasmina – crne slavonske svinje i krave buše – iz vlastitog ekološkog uzgoja.

Tako ćete pronaći odojak od crne slavonske svinje, rižoto od repa buše, janjetinu i biže servirane na moderan način, tradicionalno imotsko jelo-pivac i pura i još puno toga, a po prihvatljivim cijenama.

Uz moderno opremljene sobe i apartmane, hotel ima i impresivnu podrumsku zrionicu pršuta, a koji se može kušati, uz ostale suhomesnate proizvode, u restoranu Dom.

Uživaju kao u svom domu – mjestu koje nas čvrsto veže uz pretke i rodni kraj.

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