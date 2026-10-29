Novi rektor preuzeo vodstvo splitskog Sveučilišta: "Želimo vratiti studentski duh u centar grada"

U Hrvatskom domu u Splitu danas je svečano inauguriran novi rektor Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan. Svečanost je bila prilika za predstavljanje razvojnih planova Sveučilišta, među kojima se ističu izgradnja novog studentskog doma, sveučilišnog sportskog centra, pokretanje novih studijskih programa i povratak studentskog života u povijesnu gradsku jezgru. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs potvrdio je da je za izgradnju studentskog doma dodijeljeno 35 milijuna eura.

Novi rektor, koji je dužnost preuzeo početkom listopada, istaknuo je da inauguracija predstavlja nastavak kontinuiteta institucije koja objedinjuje znanost, obrazovanje i umjetnost te baštini stoljeća povijesti.

Govoreći o prioritetima svojeg mandata, posebno je upozorio na nedostatak studentskog smještaja u Splitu.

Splitu nedostaje oko 2000 studentskih kreveta

„Trenutačno je naš najveći problem studentski standard, koji je na najvišoj mogućoj razini, ali objektivno nedostaje dvije tisuće ležajeva. Očekujemo da ćemo u budućem razdoblju uspjeti staviti u funkciju barem još jedan studentski dom”, poručio je Koceić-Bilan.

Naglasio je kako je razvoj studentskog standarda pridonio transformaciji Splita iz grada koji ima sveučilište u istinski studentski grad.

Ministar Radovan Fuchs potvrdio je da je Vlada osigurala značajna sredstva za povećanje smještajnih kapaciteta.

„Za izgradnju novog doma dodijeljeno je 35 milijuna eura”, izjavio je ministar, dodavši kako je riječ o jednom od zahtjevnih projekata koji očekuju novo sveučilišno vodstvo.

Sveučilišni sportski centar i pripreme za 2028. godinu

Među rektorovim planovima nalazi se i izgradnja sveučilišnog sportskog centra kojim bi se dodatno zaokružila infrastruktura kampusa.

„Nadam se da ćemo uspjeti napraviti i sveučilišni sportski centar, čime bismo kompletirali i zaokružili naš kampus, koji bi bio snažan zamašnjak za razvoj sveučilišnog sporta i nakon sveučilišnih igara 2028. godine”, rekao je Koceić-Bilan.

Fuchs je upozorio da organizacija sportskog događaja 2028. donosi niz zahtjevnih priprema, od osiguravanja sportskih borilišta do smještaja sportaša i njihovih timova.

Studenti se vraćaju u centar Splita

Jedna od važnijih najava novog rektora odnosi se na vraćanje sveučilišnih sadržaja u staru gradsku jezgru.

„Htio bih svakako vratiti život u staru gradsku jezgru, vratiti studentski duh, vratiti Sveučilište u centar grada”, istaknuo je.

Planira se aktiviranje dodatnih prostora za izvođenje nastave, ali i otvaranje sveučilišne knjižare i suvenirnice.

Kao primjer već ostvarenog projekta rektor je naveo prostor u Hrvojevoj ulici, u kojem se održava nastava studija Komunikacija i mediji.

Tu je inicijativu podržao i gradonačelnik Tomislav Šuta, istaknuvši kako Grad Split želi nastaviti suradnju sa Sveučilištem na korištenju prostora u središtu grada.

„Cilj je da maksimalno iskoristimo određene prostore u samome centru grada, da ih stavimo u funkciju Sveučilišta”, poručio je Šuta.

Podsjetio je kako je Grad sudjelovao u uređenju prostora u Hrvojevoj ulici za potrebe novih studija te izrazio očekivanje da će se slični projekti nastaviti i na drugim lokacijama.

Šuta traži pokretanje studija edukacijske rehabilitacije

Gradonačelnik je posebno istaknuo važnost razvoja novih studijskih programa, ponajprije onih za zanimanja u kojima postoji nedostatak stručnjaka.

„Nadam se da će se nakon otvaranja logopedije dogoditi i studij edukacijske rehabilitacije, koji je jako bitan u ovom trenutku u gradu Splitu”, rekao je Šuta.

Upozorio je na deficit stručnjaka u tom području te pozvao resorno ministarstvo i novo sveučilišno vodstvo da prepoznaju potrebe građana.

„Ja kao gradonačelnik također tražim od resornog ministarstva i novog rektora da čujemo glas naroda i da se jednostavno i taj smjer na Sveučilištu dogodi”, poručio je.

Koceić-Bilan također je najavio mogućnost osamostaljenja studija logopedije, koji se trenutačno izvodi kao dislocirani studij Sveučilišta u Zagrebu.

„Vjerujem da će uskoro postati samostalan, dakle kao studij Sveučilišta u Splitu”, kazao je.

Osim toga, u planu je pokretanje studija rehabilitacije, socijalne pedagogije i nutricionizma, za koje, prema rektorovim riječima, postoji interes studenata te potrebni ljudski i infrastrukturni potencijali.

Fuchs: Pred Sveučilištem su zahtjevni zadaci

Ministar Fuchs ocijenio je kako promjena na čelu Sveučilišta otvara prostor za nove razvojne iskorake.

„Očekujem da će sva postignuća splitskog Sveučilišta, koja su zaista značajna, dobra i impresivna u proteklom razdoblju, dobiti dodatni zamah s novim idejama novog rektora”, izjavio je.

Uz infrastrukturne projekte i organizacijske izazove, naglasio je važnost daljnjeg promicanja znanstvene čestitosti i najviših etičkih standarda unutar akademske zajednice.

Gradonačelnik Šuta također je čestitao Koceiću-Bilanu, izrazivši uvjerenje da će Sveučilište nastaviti jačati svoj međunarodni ugled.

Istaknuo je da je ulaganje u znanje jedan od temeljnih prioriteta razvoja grada te najavio suradnju s rektorom i prorektorima na projektima važnima za Sveučilište i Split.