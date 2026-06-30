Novi rekord: Temperatura zraka u Splitu je dosegla 39,6°C

Kakav klimatološko-meteorološki dan u Splitu! Nakon što je ranije poslijepodne oboren lipanjski temperaturni rekord, a samo nekoliko minuta poslije i apsolutni temperaturni rekord, pod utjecajem maestrala temperatura je nakratko pala za dva stupnja. No iza 16 sati uslijedio je novi izraženiji porast.

Oko 16:20 temperatura je dosegnula čak 39,6 °C, čime je srušen rekord od 39,4 °C postavljen tek dva sata ranije. S tom vrijednošću Split se svrstao među lokacije koje su, zaokruženo gledajući, dosegnule magičnu granicu od 40 stupnjeva.