Peticija pod nazivom „300.000 eura za zdravlje, a ne za jednu večer zabave!“ izazvala je velik interes javnosti nakon što je pokrenuta sredinom studenoga. Njezini pokretači od splitskog gradonačelnika Tomislava Šute traže da preispita organizaciju koncerta Dina Merlina, najavljenog za 30. prosinca na splitskoj Rivi.

Kako smo već pisali, inicijativa je pokrenuta s ciljem da se sredstva predviđena za koncert, u slučaju odustajanja od njegove organizacije, preusmjere u nabavu PET/CT uređaja za KBC Split.

Više od 11 tisuća potpisa: Građani traže drukčije prioritete

Prvotni cilj peticije bio je prikupiti 10.000 potpisa, no taj je broj već premašen za više od tisuću potpisa.

Na prikazu rezultata jasno stoji poruka „Cilj je ostvaren!“, uz ukupno 11.045 prikupljenih potpisa u trenutku objave teksta.

Pokretači inicijative smatraju da bi ulaganje u zdravstvenu skrb donijelo dugoročniju korist stanovnicima Splita i Dalmacije, posebno pacijentima koji se suočavaju s malignim bolestima i potrebom za pravodobnom dijagnostikom.

Pritom ističu da inicijativa nije usmjerena protiv glazbe ni samog Dina Merlina, nego da žele otvoriti pitanje prioriteta pri raspolaganju novcem.

Od gradonačelnika Šute traže preispitivanje odluke

Peticija je upućena splitskom gradonačelniku Tomislavu Šuti, a njezini pokretači traže preispitivanje odluke o organizaciji koncerta, javnu objavu svih troškova povezanih s nastupom te transparentno postupanje s predviđenim sredstvima.

U središtu inicijative nalazi se prijedlog da se do 300.000 eura, koliko se procjenjuje da bi koncert mogao stajati zajedno s produkcijom, usmjeri kao doprinos nabavi PET/CT uređaja za splitsku bolnicu.

Riječ je o važnoj dijagnostičkoj opremi koja se koristi u otkrivanju i praćenju malignih bolesti te planiranju liječenja.

Ipak, iznos od 300.000 eura ne bi bio dovoljan za cjelokupnu nabavu uređaja. Prema ranije objavljenim informacijama, u financijskom planu KBC-a Split za 2026. godinu za PET/CT uređaj predviđeno je 2,8 milijuna eura, uz dodatna sredstva za prilagodbu prostora.

Hoće li Grad Split odgovoriti na zahtjeve potpisnika?

Prikupljanje više od 11.000 potpisa predstavlja značajnu podršku zahtjevima inicijative, ali samo po sebi ne znači da će koncert biti otkazan niti da će sredstva biti prenamijenjena.

O eventualnim promjenama organizacije koncerta i mogućnostima preusmjeravanja novca odlučivat će nadležni, uzimajući u obzir postojeće ugovorne i financijske obveze.

U međuvremenu, peticija je otvorila raspravu o tome koliko bi javnog novca trebalo izdvajati za velike zabavne manifestacije, a koliko za zdravstvene i druge potrebe građana.

Cilj od 10.000 potpisa je premašen. Ostaje pitanje hoće li se splitska gradska vlast očitovati o zahtjevima građana i hoće li ova inicijativa utjecati na planirani koncert Dina Merlina na Rivi.