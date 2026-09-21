Novi rat u Dalmaciji! Tešija uzvratio HDZ-ovu načelniku i otvorio pitanje staro 18 godina: "Je li nam Krka zatrovana?"

Priča o otpadu koji je još 2008. godine odložen na području Promine dobila je novi nastavak. Nakon istupa prominskog načelnika Tihomira Budanka, Dalmaciji Danas obratio se Ivan Tešija, predsjednik Udruge Hrvatski krški pašnjaci, koji odbacuje tvrdnje da su iz Udruge govorili kako su PFAS spojevi pronađeni u vodi ili tlu.

Tešija ističe da su upravo suprotno – postavili pitanje postoje li takvi spojevi i zatražili da nadležne institucije provedu uzorkovanje vode i tla. "Nikada nismo pisali niti tvrdili da ima PFAS spojeva u vodi i tlu. Rekli smo da postoji pretpostavka i pitali se ima li ih, s obzirom na to koliko je godina prošlo od odlaganja opasnog otpada u Promini", kazao je Tešija.

"Prošlo je 18 godina, a tražimo da se uzmu uzorci"

Kao primjer navodi slučaj Gospića te tvrdi da je upravo zbog mogućeg utjecaja otpada na okoliš potrebno provjeriti stanje na području Promine.

"Uzeli smo primjer Gospića, gdje je PFAS za godinu dana došao u podzemne vode. U Promini je prošlo 18 godina od odlaganja, a nitko nikada nije tražio uzorkovanje. Zato smo se pitali je li nam Krka zatrovana i tražili od inspekcija izlazak na teren te uzorkovanje vode i tla", poručuje Tešija. Riječ je, dakle, o pitanju koje Udruga postavlja nadležnim institucijama, a ne o tvrdnji da je prisutnost PFAS-a u vodi ili tlu na području Promine potvrđena.

Tešija iznio niz teških optužbi na račun Budanka

Predsjednik Hrvatskih krških pašnjaka pritom se vratio i na događaje iz 2008. godine te iznio niz tvrdnji o tadašnjoj ulozi današnjeg načelnika Tihomira Budanka. Prema Tešijinim riječima, Budanko je u vrijeme kada je otpad odlagan bio predsjednik Općinskog vijeća. Tešija tvrdi da se tada politički sukobljavao s tadašnjim načelnikom Paulom Cotom te navodi da je protiv njega podnesen veliki broj kaznenih prijava koje su, prema njegovim tvrdnjama, poslije odbačene.

Tešija također tvrdi da je Budanko 2008. sudjelovao u događajima oko prosvjeda mještana i tadašnjeg načelnika kod jame u koju je dovezen otpad.

U svojoj izjavi spominje i Šimu Nimca, Željka Džapu te bivšeg prominskog načelnika Žaru Duvančića, povezujući ih s tadašnjim događajima. Riječ je o tvrdnjama Tešije koje Dalmacija Danas u ovom trenutku ne predstavlja kao neovisno utvrđene činjenice. Posebno problematizira činjenicu da je, prema njegovim riječima, Duvančić danas angažiran kao savjetnik za pitanja zaštite okoliša i rudnih bogatstava.

"Zašto je zanemaren nalaz Zavoda Andrija Štampar?"

Tešija otvara i pitanje analiza otpada koje su provedene nakon njegova odlaganja. Tvrdi da su tadašnja županijska vlast i Budanko omogućili da osoba koju Tešija označava odgovornom za odlaganje otpada sama uzme uzorak koji je potom poslan na analizu privatnoj tvrtki u Čakovcu.

Za njega je, kaže, ključno pitanje što se dogodilo s drugim nalazom. "Zašto se zanemario nalaz Zavoda za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar', koji je naručila i platila Općina Promina, a koji je, prema našim informacijama, pokazao da se radi o kancerogenom i mutagenom otpadu punom teških metala?" pita Tešija.

Tvrdi da je drugi nalaz bio povoljniji za osobu odgovornu za odlaganje otpada te da je nakon toga slučaj zatvoren, dok je otpad ostao na području Promine. Tešija povezuje cijelu priču i s nekadašnjom emisijom "Latinica", tvrdeći da je problem prominskog otpada svojedobno bio jedna od tema koja je izazvala velike prijepore.

Budanko ranije: "Ne mogu prihvatiti tvrdnju da sam problem ignorirao"

Podsjetimo, Tihomir Budanko ranije je odbacio tvrdnje da je problem otpada ignorirao. Naglasio je da postoje zahtjevi, upozorenja i pokušaji sanacije te poručio da je spreman javno pokazati dokumentaciju o tome kome se Općina obraćala i kakve je odgovore dobivala.

Budanko je također pozvao resorna ministarstva i nadležne institucije da dođu u Prominu te najavio da će im Općina staviti potrebnu dokumentaciju na raspolaganje kako bi se pitanje ilegalno odloženog otpada konačno riješilo.

Tešija, međutim, smatra da cijelu priču treba vratiti upravo na pitanje otpada, analiza i mogućeg utjecaja na okoliš. "Načelnik se krije iza sudjelovanja u Domovinskom ratu kako bi proveo projekte koje velika većina mještana ne želi, a to u najmanju ruku nije primjereno", zaključio je za Dalmaciju Danas predsjednik Udruge Hrvatski krški pašnjaci Ivan Tešija.