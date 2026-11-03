Novi radovi u Splitu: Zatvara se ova prometnica, vozači će morati koristiti alternativne pravce

U sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ u tijeku su opsežni radovi usmjereni na unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje na području grada Splita.

Radovi se izvode u okviru Ugovora P3, pod nazivom „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“.

U srijedu, 5. studenoga 2026. godine, započinju radovi na kanalu Zvončac u Ulici Sustipanski put, zbog čega će na predmetnoj dionici biti uspostavljena privremena regulacija prometa.

Radovi će se odvijati u fazama, u skladu s važećim prometnim elaboratom, a sve s ciljem smanjenja utjecaja na odvijanje prometa i svakodnevni život stanovnika.

Napominjemo kako tijekom izvođenja radova u okviru Faze 5 neće biti moguć prolazak vozilima na predmetnoj dionici.

Molimo građane i sve sudionike u prometu za razumijevanje i poštivanje privremene prometne signalizacije te korištenje alternativnih prometnih pravaca.