Vozače i stanovnike dvaju naselja u neposrednoj okolici Splita tijekom ovoga tjedna očekuju novi građevinski radovi koji će utjecati na odvijanje lokalnog prometa. Grad Solin i Općina Podstrana objavili su 23. studenoga zasebne obavijesti o zahvatima koji počinju u srijedu i četvrtak, a građane pozivaju na strpljenje, povećan oprez i poštivanje privremenih prometnih ograničenja.

U Podstrani će se graditi potporni zid u Ulici Mile Gojsalić, zbog čega će se promet na dijelu ulice odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila. U Solinu su, pak, najavljeni radovi na čišćenju područja Klanca, a zbog ograničene širine pristupne prometnice Grad je uputio poseban apel stanarima i drugim korisnicima ceste da uklone parkirane automobile.

Podstrana: Deset radnih dana posebne regulacije prometa

Prema službenoj obavijesti Općine Podstrana, u srijedu, 25. studenoga, započinju radovi na izgradnji potpornog zida u Ulici Mile Gojsalić, iznad kućnog broja 31. Predviđeno trajanje zahvata iznosi deset radnih dana, tijekom kojih će promet na predmetnoj dionici biti organiziran na način da se vozila iz oba smjera naizmjenično propuštaju.

Ulica neće biti potpuno zatvorena za promet, ali vozači mogu očekivati povremena zadržavanja. Iz Općine mole građane da prilagode brzinu kretanja uvjetima na cesti, budu posebno oprezni pri prolasku pokraj gradilišta te poštuju postavljenu privremenu prometnu regulaciju.

Solin: Građevinski strojevi moraju imati slobodan prolaz

Dan kasnije, u četvrtak, 26. studenoga, počinju radovi na čišćenju područja poznatog pod nazivom Klanac u Solinu. Kako je navedeno u službenoj gradskoj obavijesti, radovi će se izvoditi na katastarskoj čestici 4547/1, a Grad upozorava da su tijekom njihova izvođenja moguće povremene poteškoće u odvijanju prometa.

Poseban problem predstavlja ograničena širina prometnice kojom se pristupa području zahvata. Zbog toga su stanari i ostali korisnici pozvani da uklone parkirana vozila kako bi građevinski strojevi, kamioni i druga vozila potrebna za izvođenje radova mogli nesmetano prolaziti. Grad je uz obavijest objavio i grafički prikaz na kojem je označena pristupna prometnica.

Vozačima se preporučuje dodatni oprez

Dok je u Podstrani objavljen predviđeni rok trajanja radova, iz obavijesti Grada Solina zasad nije poznato koliko će trajati čišćenje područja Klanca. Nisu navedeni ni dodatni detalji o budućoj namjeni zemljišta nakon završetka zahvata.

Građanima koji redovito koriste navedene prometnice preporučuje se da računaju na moguće kraće zastoje i prilagode svoje kretanje uvjetima na terenu, osobito tijekom prolaska građevinskih strojeva i izvođenja radova neposredno uz kolnik.