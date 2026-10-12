NOVI RADOVI NA ŽNJANU Od utorka se mijenja prometna regulacija, vozače čekaju semafori i mogući zastoji iduća dva mjeseca

Vozače u Splitu od utorka, 13. listopada, očekuju nove prometne poteškoće. Zbog početka radova na dijelu Ulice Put Žnjana uvodi se privremena regulacija prometa, a radovi bi prema planu trebali trajati dva mjeseca.

U sklopu velikog projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin nastavljaju se radovi na modernizaciji sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Splita.

Ovoga puta radovi zahvaćaju dio Ulice Put Žnjana, gdje će od utorka, 13. listopada 2026. godine, na snagu stupiti privremena prometna regulacija.

Promet će regulirati pokretni semafori

Kako su izvijestili iz Vodovoda i kanalizacije Split, radovi će se izvoditi u fazama, u skladu s prometnim elaboratom, kako bi se njihov utjecaj na promet i svakodnevni život građana sveo na najmanju moguću mjeru.

Promet će se odvijati uz pomoć pokretnih semafora, a na prilazima gradilištu bit će postavljena odgovarajuća privremena prometna signalizacija.

Na dionici zahvaćenoj radovima brzina kretanja vozila bit će ograničena na 30 kilometara na sat.

Zbog smanjene širine kolnika očekuju se poteškoće u prometovanju, pa se vozače poziva na dodatan oprez i poštivanje postavljene signalizacije.

Radovi bi trebali trajati dva mjeseca

Prema najavama, planirani rok završetka radova na ovoj dionici iznosi dva mjeseca.

Radovi se provode u okviru Ugovora P3, pod nazivom „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita”.

Riječ je o dijelu opsežnog infrastrukturnog zahvata kojim se nastoji unaprijediti funkcioniranje sustava odvodnje i vodoopskrbe na području Splita.

Projekt vrijedan više od 321 milijun eura

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin jedna je od najvećih infrastrukturnih investicija na ovom području, a njegova ukupna vrijednost iznosi 321.282.030,49 eura.

Prema podacima Vodovoda i kanalizacije Split, 68,01 posto prihvatljivih troškova financira se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, dok se preostali dio sufinancira nacionalnim sredstvima, uključujući sredstva splitskog Vodovoda i kanalizacije.

Cilj projekta je modernizacija vodno-komunalne infrastrukture, povećanje pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom te usklađivanje sustava s europskim standardima.

Iz Vodovoda i kanalizacije zahvaljuju građanima na razumijevanju i strpljenju tijekom izvođenja radova, a sve sudionike u prometu pozivaju na oprez, osobito tijekom prolaska kroz zonu gradilišta.