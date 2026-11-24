Vozače u Splitu od srijede, 25. studenoga, očekuju novi radovi u Velebitskoj ulici. Nastavlja se sanacija asfaltnog zastora na dionici od križanja sa Zagorskim putem do križanja sa Solinskom ulicom, a radovi bi trebali trajati sve do 21. prosinca 2026. godine.

Riječ je o zahvatu kojim će se, osim obnove kolnika, poboljšati i prometna signalizacija s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu.

Privremena regulacija prometa do 21. prosinca

Tijekom izvođenja radova na navedenoj dionici bit će uspostavljena privremena regulacija prometa. Ona će biti postavljena u skladu s Pravilnikom o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama, kao i Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Osim sanacije oštećenog asfaltnog zastora, radovi obuhvaćaju poboljšanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, odnosno oznaka na kolniku i prometnih znakova.

Vozačima upućen apel

Sudionici u prometu pozivaju se na povećan oprez, strpljenje i poštivanje privremeno postavljene prometne signalizacije.

Radovi su planirani do 21. prosinca, pa se vozačima koji svakodnevno koriste ovu prometnicu preporučuje da prate oznake na terenu i prilagode vožnju uvjetima na cesti.