NOVI PROGRAMI, STARI INTERESI Evo kako je izgledala godina splitske srednje škole koja privlači sve više učenika

Ekonomsko-birotehnička škola Split već godinama bilježi velik interes učenika, a i ove školske godine potvrđuje status jedne od traženijih strukovnih škola u Dalmaciji. Uz suvremene programe, naglasak na praktičnim znanjima i bogat izvannastavni život, škola kontinuirano privlači nove generacije učenika.

U školskoj godini 2025./2026. upisano je ukupno 212 učenika prvih razreda. Od toga ih je 116 upisalo program referenta za poslovnu ekonomiju dok je 96 učenika odabralo smjer upravno-poslovnog referenta. Sve upisne kvote popunjene su već tijekom ljetnog upisnog roka pa u jesenskom roku nije bilo slobodnih mjesta što dodatno potvrđuje velik interes za ove obrazovne programe.

Referenti za poslovnu ekonomiju/Referentice za poslovnu ekonomiju istražuju načine kako društvo iskorištava svoje ograničene izvore – sirovine, ljudski rad i kapital – kako bi proizvelo robu i usluge. Proučavaju i predviđaju financijske, gospodarske i komercijalne trendove primjerice nezaposlenost, poreze, inflaciju, itd. Analiziraju i istražuju ekonomske probleme i promjene u ekonomiji, te o njima obavještavaju i savjetuju tijela državne uprave, industriju ili ulagače.

Upravno – poslovni referent/ica radi na pripremi, izdavanju i evidentiranju izdanih i primljenih spisa i dokumenata (različite odluke ili rješenja, domovnice, putovnice, osobne iskaznice, dozvole, potvrde i slično). Samostalno planira, organizira i vodi radne procese u tajništvu i pisarnicama. Izbornost u zanimanju upravno-poslovni referent/ica provodi se nakon druge godine učenja i tada učenici mogu odabrati između upravnog referenta/ice ili poslovnog tajnika/ice prema propisanim kriterijima škole.

Na početku školske godine škola je brojila ukupno 751 učenika, dok ih je trenutačno 738. Broj djelatnika ostao je nepromijenjen te škola i dalje zapošljava 95 djelatnika.

Broj učenika koji nisu uspješno završili razred nešto je veći nego ranijih godina

Iako konačni podaci o prolaznosti još nisu dostupni, budući da školska godina službeno završava 31. kolovoza, trenutačne procjene pokazuju da oko sedam posto učenika prvih razreda nije uspješno završilo godinu.

"Budući da školska godina službeno završava 31. kolovoza, konačni podaci o broju učenika koji su izgubili pravo upisa u viši razred ili su se tijekom godine ispisali iz škole još nisu dostupni. Prema trenutačnim procjenama, oko sedam posto učenika prvih razreda nije uspješno završilo godinu, dok će se točni podaci za sve razrede znati po završetku školske godine", odgovorio nam je ravnatelj Ekonomske i upravne škole Marin Musulin.

Usporede li se rezultati s prethodnim generacijama, ne može se govoriti o značajnim odstupanjima u odnosu na bodovni prag pri upisu, no broj učenika koji nisu uspješno završili prvi razred ipak je nešto veći nego ranijih godina. Kao jedan od mogućih razloga navodi se niži bodovni prag za upis, koji je ove godine iznosio oko 47 bodova, u odnosu na približno 53 boda godinu ranije.

"Teško je izdvojiti jedan ključni razlog zbog kojeg je dio učenika prvih razreda ove školske godine bio manje uspješan budući da na školski uspjeh utječe niz međusobno povezanih čimbenika. Uspoređuju li se rezultati s brojem bodova s kojima su učenici upisali četverogodišnje programe ne može se govoriti o značajnijem odstupanju u odnosu na prethodne generacije. Međutim, promatra li se samo broj učenika koji nisu uspješno završili prvi razred, on je nešto veći nego prethodnih godina.

Na rezultate je moglo utjecati više okolnosti. Jedna od njih svakako je niži bodovni prag pri upisu, koji je ove godine iznosio oko 47 bodova, dok je godinu ranije bio oko 53 boda. Osim toga, ovogodišnji prvaši bili su prva generacija koja je nastavu pohađala prema novim modularnim kurikulima", pojašnjava ravnatelj Musulin.

Prva generacija modularnih kurikuluma, veći opseg gradiva, kontinuiraniji rad,...

Dodatni izazov predstavlja i činjenica da su ovogodišnji prvaši prva generacija koja je nastavu pohađala prema novim modularnim kurikulima. Uz povećan fond sati iz općeobrazovnih predmeta poput hrvatskog jezika i matematike, koji se sada održavaju četiri sata tjedno, učenici su se morali prilagoditi većem opsegu gradiva i kontinuiranijem radu.

"U novim programima povećan je i fond sati pojedinih općeobrazovnih predmeta pa učenici hrvatski jezik i matematiku pohađaju po četiri sata tjedno, što donosi veći opseg sadržaja i kontinuiraniji rad. Uz prilagodbu na srednjoškolski način rada, nove nastavne zahtjeve i stručne predmete, dio učenika teže se prilagodio, no riječ je o izazovima koji su uobičajeni pri uvođenju novih obrazovnih programa i ne mogu se pripisati jednom pojedinačnom uzroku", kazao nam je ravnatelj.

Kako bi pomogla učenicima s lošijim uspjehom, škola provodi niz mjera podrške. Organizirana je dopunska nastava iz općeobrazovnih predmeta, a stručna služba provodi individualna savjetovanja s učenicima i roditeljima. Roditeljima su redovito dostupne individualne informacije kod razrednika i predmetnih nastavnika, gdje se prati napredak učenika i dogovaraju daljnji koraci. Poseban naglasak stavlja se na izradu individualnih planova za ispravljanje ocjena,...

"Kako bi učenicima s lošijim uspjehom pružila pravovremenu i kontinuiranu podršku, škola organizira dopunsku nastavu iz općeobrazovnih predmeta. Stručna služba škole provodi individualna savjetovanja s učenicima i njihovim roditeljima s ciljem prepoznavanja poteškoća i pronalaženja načina za njihovo uspješnije prevladavanje.

Roditeljima su na raspolaganju i tjedne individualne informacije kod razrednika i predmetnih nastavnika, tijekom kojih se redovito prati napredak učenika te dogovaraju daljnji koraci za poboljšanje školskog uspjeha.

Poseban oblik podrške predstavljaju individualni planovi za ispravljanje ocjena koje učenici izrađuju u suradnji sa stručnim suradnicama škole. Kroz takve se planove definiraju konkretni ciljevi i rokovi potrebni za uspješno svladavanje nastavnih sadržaja, čime se učenicima pruža dodatna motivacija i jasna struktura u procesu poboljšanja školskog uspjeha",naglasio je Musulin.

Spoj teorije i prakse u ovoj školi predstavlja jednu od njezinih najvećih prednosti

Učenici prvih razreda suočavaju se i s izazovima prilagodbe na novi sustav obrazovanja. Ipak, škola ističe kako upravo spoj teorije i prakse predstavlja jednu od njezinih najvećih prednosti. Kroz stručne predmete učenici razvijaju financijsku pismenost, upoznaju se s osnovama bankarstva, poreza i poduzetništva te stječu znanja primjenjiva u svakodnevnom životu.

"Ovogodišnji prvaši bili su prva generacija koja je nastavu pohađala prema modularnom modelu, što je predstavljalo novo i vrijedno iskustvo kako za učenike, tako i za nastavnike. Uz uobičajenu prilagodbu na srednjoškolsko okruženje, učenici su se upoznavali s novim načinom organizacije nastave i suvremenijim pristupom učenju.

Općeobrazovni program jednak je u svim četverogodišnjim strukovnim školama u Hrvatskoj, a posebnost škole čine stručni predmeti koji učenicima pružaju znanja i vještine izravno primjenjive u svakodnevnom životu. Nastava je usmjerena na praktične sadržaje i stvarne situacije s kojima se učenici susreću kao građani, potrošači i budući zaposlenici.

Kroz stručne predmete učenici razvijaju financijsku pismenost te stječu znanja o bankarstvu, kreditima i porezima, što im pomaže u odgovornom upravljanju vlastitim financijama. Rad u vježbeničkim tvrtkama potiče poduzetnički duh, kreativnost i timski rad, a učenici se upoznaju i s osnovama pokretanja vlastitog poslovanja. Predmeti poput trgovačkog prava razvijaju svijest o pravima i obvezama na tržištu rada, dok poslovna komunikacija doprinosi usvajanju važnih komunikacijskih vještina koje će im koristiti tijekom daljnjeg školovanja i buduće karijere. Sadržaji iz ekonomije i marketinga omogućuju im bolje razumijevanje suvremenog tržišta i poslovnog okruženja", rekao je ravnatelj Muslin te dodao da upravo zbog takvog spoja teorije i prakse, škola svojim učenicima pruža kvalitetnu podlogu za nastavak obrazovanja, ali i za uspješno snalaženje u svakodnevnom životu i budućem profesionalnom razvoju.

Uspjesi učenika na koje je škola ponosna

Uz obrazovni program, škola se ponosi i brojnim uspjesima svojih učenika. Na Državnom sajmu vježbeničkih tvrtki učenici su osvojili prva dva mjesta, dok su na natjecanju WorldSkills Croatia osvojili treće mjesto u disciplini Poduzetništvo. Na Dalmatinskom festivalu matematike 2026. osvojeno je prvo mjesto u kategoriji strukovnih škola, a na projektu „Oko stola“ drugo mjesto.

"Jako smo ponosni na uspjehe svojih učenika i brojne projekte koji obogaćuju nastavni proces i potiču razvoj poduzetničkih, stručnih i socijalnih kompetencija. Među najznačajnijim postignućima ističe se sudjelovanje i organizacija Državnog sajma vježbeničkih tvrtki, gdje učenici na praktičan način primjenjuju znanja stečena tijekom školovanja i razvijaju poduzetnički duh. Na ovogodišnjem sajmu timovi naše škole su osvojili prva dva mjesta. Velik uspjeh ostvaren je i na državnom natjecanju WorldSkills Croatia, na kojem su naše učenice osvojile treće mjesto u disciplini Poduzetništvo.

Na Dalmatinskom festivalu matematike 2026., naši učenici su osvojili prvo mjesto u kategoriji strukovnih škola. Na turniru javnozdravstvenog projekta „Oko stola“, naši su učenici drugog razreda osvojili drugo mjesto",

Škola aktivno sudjeluje i u Erasmus+ projektima, kroz koje učenici stječu međunarodna iskustva. Ove godine provedena je mobilnost u Francusku, dok je za sljedeću planirana mobilnost u Španjolsku u sklopu projekta STEP.

"Škola sudjeluje u Erasmus+ projektima koji učenicima pružaju priliku za međunarodnu suradnju, stručne mobilnosti i stjecanje novih iskustava. Ove smo godine proveli mobilnost u Francusku, a za sljedeću školsku godinu planirana je mobilnost u Španjolsku u sklopu Erasmus + projekta STEP.

Posebno se njeguje kultura zajedništva, solidarnosti i društvene odgovornosti kroz brojne humanitarne i volonterske aktivnosti. Tijekom školske godine učenici i djelatnici uključuju se u božićne humanitarne akcije, prikupljanje pomoći za potrebite te suradnju s humanitarnim udrugama i ustanovama (72 sata bez kompromisa, A di si ti?, Marijini obroci, humanitarna utrka Race for the cure). Škola podržava i akcije dobrovoljnog darivanja krvi u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Split, promičući među učenicima i djelatnicima važnost humanosti i aktivnog građanstva",

Značajni su i sportski uspjesi učenika koji su ove godine sudjelovali na državnim natjecanjima u futsalu, badmintonu i košarci. Novost je i uvođenje sportskog razreda u smjeru referenta za poslovnu ekonomiju.

"Ponosni smo na brojne sportske uspjehe naših učenika. Od ove godine upisujemo i sportski razred, smjer referent za poslovnu ekonomiju. Od brojnih sportskih uspjeha ove godine izdvajamo sudjelovanje na državnim natjecanjima u futsalu, badmintonu i košarci

Uz natjecanja i projekte, u školi se nastoji poticati razvoj cjelovite osobnosti učenika, zbog čega se velik naglasak stavlja na izvannastavne aktivnosti, volontiranje i stvaranje poticajnog školskog ozračja", kazao je za kraj našeg razgovora ravnatelj Musulin.