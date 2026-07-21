Novi problemi za vatrogasce, gasio i kanader: U 24 sata četiri puta planulo zbog udara munje na području Muća

U zadnja 24 sata četiri puta je izbio požar zbog udara munje na području Muća, tri puta jučer, jednom danas - jutros oko 6 sati.

Posljednji požar izbio je na području u blizini Muća, na samoj granici najveće šume crnog bora u Hrvatskoj. Radi se o vrlo nepristupačnom terenu kojem su vatrogasci morali pristupiti probijajući se kroz šumu.

"Na terenu je deset vatrogasaca i tri vozila. U pomoć je pristigao i kanader koji je obavio ključni dio posla, a zemaljske snage saniraju požarište. Požar i dalje nije ugašen, ali je pod kontrolom", kazao nam je Bože Delić, zapovjednik DVD-a Muć.