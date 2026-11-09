Novi problemi za Vatrene uoči Engleske: Bilić otkrio tko otpada, a tko je spreman za okršaj

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se u Zagrebu uoči posljednje dvije utakmice Lige nacija, no izbornik Slaven Bilić već se na početku priprema suočio s ozbiljnim problemima. Ozljede i zdravstvene poteškoće nekoliko reprezentativaca poremetile su planove za gostovanje kod Engleske.

Šutalo otpao, zabrinutost zbog Jakića

Branič Josip Šutalo zbog ozljede zadnje lože neće sudjelovati u ovoj reprezentativnoj akciji, a umjesto njega pozvan je Dinamov Niko Galešić, kojemu će to biti prvo okupljanje sa seniorskom reprezentacijom. Posebno zabrinjava stanje Kristijana Jakića, koji ima problema s ligamentima koljena. Tek nakon liječničkih pregleda bit će poznata težina njegove ozljede.

Problema ima i Luka Sučić, koji je dobio temperaturu te gotovo sigurno neće biti spreman za utakmicu protiv Engleske. Zbog toga je Bilić naknadno pozvao Lovru Majera. Dobra vijest za hrvatskog izbornika jest da su Joško Gvardiol i Josip Stanišić spremni za nastup.

Bilić objasnio situaciju s Kramarićem

Izbornik se osvrnuo i na izostanak Andreja Kramarića, koji je otkazao reprezentativno okupljanje zbog zdravstvenih problema, iako je tijekom vikenda nastupio za Hoffenheim.

Bilić je objasnio kako je upoznat s njegovim stanjem te da je odluka o izostanku donesena dogovorom. Kramarić ima problema s patelom, zbog čega mu je potrebno nekoliko dana odmora i oporavka. Hrvatska će protiv Engleske igrati u četvrtak, 12. studenoga, na Wembleyju, dok će tri dana poslije na osječkoj Opus Areni ugostiti Češku. U susretu s Englezima neće moći nastupiti ni Ivan Perišić, koji odrađuje suspenziju zbog crvenog kartona protiv Španjolske.