NOVI PROBLEMI U SOLINU Nakon potopa ne rade ni semafori

Problemi koje je jutros prouzročila obilna kiša u Solinu postaju sve veći. Nakon što se na prometnicama zadržala velika količina vode, zbog čega vozila kroz pojedine dijelove grada prolaze vrlo sporo, sada dodatne poteškoće stvaraju i semafori koji ne rade.

Na pojedinim raskrižjima semaforski uređaji trenutačno nisu u funkciji, što uz velike količine vode na kolniku dodatno otežava odvijanje prometa.

Posebno je zahtjevna situacija na području rotora, gdje se nakon obilnih pljuskova voda zadržala na kolniku. Vozila kroz poplavljene dijelove prometnice prolaze izrazito oprezno i smanjenom brzinom.

Kombinacija poplavljenih prometnica, velike gustoće prometa i nefunkcionalnih semafora dodatno usporava promet na širem području Solina.

Vozačima se savjetuje maksimalan oprez, smanjenje brzine i povećan razmak između vozila. S obzirom na to da se novi pljuskovi očekuju i tijekom prijepodneva, moguće je da će se problemi u prometu dodatno povećavati.