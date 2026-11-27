Tek nešto više od četiri godine nakon svečanog otvorenja Pelješkog mosta, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u suvremenoj hrvatskoj povijesti, stižu nove informacije o sanaciji njegovih betonskih pilona. Kako u petak navečer donosi Jutarnji list, zahtjevni radovi počet će tek tijekom 2027. godine, a prema njihovim doznanjima mogli bi biti završeni do ljeta 2028. godine.

Riječ je o značajnom pomicanju prvotno najavljenih rokova. Hrvatske ceste još su u srpnju ove godine za tportal najavile početak radova tijekom listopada, nakon završetka glavnog dijela turističke sezone, uz mogućnost da sanacija bude završena prije ljeta 2027. godine.

Pukotine na svih šest pilona

Na svih šest betonskih pilona Pelješkog mosta pojavila se mreža pukotina u površinskom sloju betona, a na pojedinim mjestima utvrđena je i prisutnost vode i vlage, piše Jutarnji list. Prema ranijim informacijama koje je objavio tportal, dubina pukotina kreće se između 3,5 i šest centimetara, dok je zaštitni betonski sloj koji štiti glavnu armaturu debeo između 3,5 i sedam centimetara.

Sanacija je potrebna kako bi se spriječilo dugoročno prodiranje vlage i soli do čelične armature, što bi s vremenom moglo dovesti do korozije. Hrvatske ceste tijekom pripreme sanacije inzistirale su na tehničkom rješenju koje će omogućiti trajno uklanjanje utvrđenih nedostataka, navodi Jutarnji list.

Projektant upozoravao na pogreške

O problemima s betonom tijekom ljeta javno je govorio i projektant Pelješkog mosta Marijan Pipenbaher. Kako je 29. srpnja objavio Index, projektant je upozorio na pogreške tijekom gradnje i potrebu sanacije nastalih pukotina.

Oštećenja se odnose na zaštitni sloj betona, čija je funkcija sprječavanje štetnih vanjskih utjecaja na armaturu. Upravo je dugoročna zaštita konstrukcije posebno važna kod građevina koje su, poput Pelješkog mosta, neprestano izložene djelovanju agresivnog morskog okoliša.

Tko će snositi troškove?

Pelješki most još se nalazi unutar desetogodišnjeg jamstvenog roka. Kako je u ožujku izvijestila Slobodna Dalmacija, prenoseći odgovor Hrvatskih cesta talijanskim novinarima, popravak bi trebao biti izveden na trošak kineskog izvođača China Road and Bridge Corporation.

Prema informacijama koje je tijekom srpnja objavio tportal, planirana tehnologija sanacije podrazumijeva uklanjanje oštećenog površinskog betona, izradu novog zaštitnog sloja ojačanog karbonskim vlaknima te nanošenje dodatnog zaštitnog premaza. Riječ je o zahtjevnom građevinskom zahvatu koji će se odvijati na mostu koji je svakodnevno u prometu.

Je li ugrožena sigurnost mosta?

Hrvatske ceste u ranijem su očitovanju za tportal naglasile da uočena oštećenja ne ugrožavaju stabilnost mosta niti sigurnost prometovanja. Prema tadašnjem planu, radovi bi se trebali izvoditi postupno, bez potpunog zatvaranja mosta za promet, uz mogućnost manjih suženja kolnika.

Pelješki most otvoren je u srpnju 2022. godine, čime je krajnji jug Hrvatske cestovno povezan s ostatkom zemlje bez prolaska kroz Bosnu i Hercegovinu. Premda Hrvatske ceste ističu da nema opasnosti za korisnike mosta, najnovije informacije o pomicanju rokova sanacije ponovno otvaraju pitanje kada će nedostaci na jednom od najvažnijih hrvatskih infrastrukturnih objekata biti trajno otklonjeni.