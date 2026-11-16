Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u utorak, 17. studenoga, dio stanovnika Dalmacije privremeno će ostati bez električne energije. Prema najavama HEP-a, prekidi su predviđeni na području Klisa, Brela, Trilja, Lukavca, Otrića i Kobiljače, a trajanje isključenja ovisit će o lokaciji i vrsti radova.

Najdulji prekid najavljen je na području Trilja, gdje bi stanovnici dijela grada bez električne energije mogli biti čak šest i pol sati. Radovi obuhvaćaju niskonaponsku mrežu, trafostanice te modernizaciju srednjenaponskog postrojenja.

Donosimo detaljan pregled svih najavljenih isključenja.

KLIS: Bez struje šest ulica i područja

Na području Klisa planirani su radovi na niskonaponskoj elektroenergetskoj mreži, zbog kojih će nekoliko ulica i naselja privremeno ostati bez električne energije.

Ulice i područja: Ilijin potok, Emanuela Vidovića, Glavičine, Mezanovci, Marka Uvodiča i Kliški put.

Vrijeme prekida: 12:00 – 14:00

Razlog: Radovi na niskonaponskoj mreži.

BRELA: Radovi u trafostanici Soline

Stanovnike dijela Brela, odnosno naselja Soline, također očekuje privremeni prekid opskrbe električnom energijom. Radovi će se izvoditi u trafostanici Soline, a obuhvatit će nekoliko ulica i njihovih dijelova.

Ulice i područja: Put Solina, Biokovska, zapadni dio Frankopanske, južni dio Ulice Bartola Kašića te Ulica biskupa Biankovića.

Vrijeme prekida: 08:30 – 11:00

Razlog: Radovi u trafostanici Soline.

Iz HEP-a napominju kako će električna energija ponovno biti uključena po završetku radova, bez prethodne najave, što znači da opskrba može biti uspostavljena i prije predviđenog završetka prekida.

OTRIĆI I KOBILJAČA: Modernizacija elektroenergetskog postrojenja

Zbog modernizacije srednjenaponskog postrojenja u trafostanici Kobiljača 1 (10(20)/0,4 kV), privremeni prekid opskrbe električnom energijom najavljen je i za područja Otrića i Kobiljače.

Područja: Otrići i Kobiljača.

Vrijeme prekida: 08:30 – 14:00

Razlog: Modernizacija srednjenaponskog postrojenja u trafostanici Kobiljača 1.

Prema obavijesti HEP-a, u slučaju prijevremenog završetka radova električna energija bit će uključena ranije. Ako vremenske prilike budu nepovoljne, planirani radovi bit će odgođeni, a novi termin prekida bit će pravodobno objavljen.

TRILJ I LUKAVAC: Najdulji prekid trajat će šest i pol sati

Na području Trilja planirani su radovi na elektroenergetskoj mreži koji će zahvatiti Put Okolišta. Riječ je o najduljem najavljenom prekidu za utorak, s očekivanim trajanjem od šest sati i 30 minuta.

Trilj – Put Okolišta

Vrijeme prekida: 08:30 – 15:00

Razlog: Radovi na elektroenergetskoj mreži.

Bez električne energije ostat će i Lukavac, gdje su najavljeni radovi na istoimenoj trafostanici. Prekid će obuhvatiti sve ulice u mjestu.

Lukavac – sve ulice

Vrijeme prekida: 08:00 – 13:00

Razlog: Radovi na trafostanici Lukavac.

Svi navedeni prekidi odnose se na planirane radove, a objavljena vremena predstavljaju očekivano trajanje isključenja. Građanima se preporučuje da unaprijed organiziraju aktivnosti koje ovise o električnoj energiji te eventualne izmjene rasporeda provjere na službenim stranicama HEP Operatora distribucijskog sustava, u rubrici Bez struje.