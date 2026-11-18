Novi planirani prekidi opskrbe električnom energijom najavljeni su za četvrtak i petak na području Splita i Dalmatinske zagore. Prema objavljenom rasporedu HEP-ova Operatora distribucijskog sustava, radovi na elektroenergetskoj mreži i u trafostanicama privremeno će utjecati na opskrbu električnom energijom u nekoliko ulica i naselja.

U četvrtak, 19. studenoga, najdulji prekid očekuje se na području Trilja, gdje bi pojedini korisnici mogli biti bez električne energije od jutarnjih do poslijepodnevnih sati. Dan poslije, u petak, 20. studenoga, radovi su najavljeni na tri lokacije u Splitu, a očekivano trajanje prekida iznosi od dva do četiri sata.

TRILJ: U četvrtak bez struje šest i pol sati

Na području Trilja planirani su radovi na elektroenergetskoj mreži zbog kojih će privremeno biti obustavljena opskrba električnom energijom u Ulici Put Okolišta. Riječ je o najduljem najavljenom prekidu među navedenim lokacijama, a prema rasporedu radovi će trajati ukupno šest sati i 30 minuta.

Četvrtak, 19. studenoga 2026.

Mjesto: Trilj

Trilj Ulica: Put Okolišta

Put Okolišta Vrijeme prekida: 08:30 – 15:00

08:30 – 15:00 Razlog: Planirani radovi na elektroenergetskoj mreži.

Stanovnicima i poslovnim korisnicima na navedenom području preporučuje se da svoje dnevne obveze, osobito one koje zahtijevaju neprekidnu opskrbu električnom energijom, prilagode najavljenom terminu.

SPLIT: U petak prekidi na tri lokacije

U petak, 20. studenoga, planirani radovi u trafostanicama zahvatit će Preradovićevo šetalište, Dračevac i dijelove Hercegovačke ulice. Prekidi su predviđeni u različitim terminima, a najdulje isključenje očekuje se na Preradovićevu šetalištu.

Preradovićevo šetalište

Na području Preradovićeva šetališta, prema najavi za kućni broj 9, planiran je četverosatni prekid opskrbe električnom energijom zbog radova u trafostanici.

Lokacija: Preradovićevo šetalište 9

Preradovićevo šetalište 9 Vrijeme prekida: 08:30 – 12:30

08:30 – 12:30 Razlog: Radovi u trafostanici.

Dračevac

Privremeni prekid opskrbe električnom energijom najavljen je i za područje Dračevca. Radovi će se izvoditi u poslijepodnevnom dijelu dana, odnosno između 12 i 14 sati.

Lokacija: Dračevac

Dračevac Vrijeme prekida: 12:00 – 14:00

12:00 – 14:00 Razlog: Radovi u trafostanici.

Hercegovačka ulica

Radovi će zahvatiti i dijelove Hercegovačke ulice, gdje je predviđen prekid u trajanju od dva i pol sata. Važno je naglasiti da najava ne obuhvaća nužno cijelu ulicu, nego samo određene dijelove.

Lokacija: Dijelovi Hercegovačke ulice

Dijelovi Hercegovačke ulice Vrijeme prekida: 08:30 – 11:00

08:30 – 11:00 Razlog: Radovi u trafostanici.

Pregled svih najavljenih prekida

Datum Lokacija Vrijeme Četvrtak, 19. 11. Trilj – Put Okolišta 08:30 – 15:00 Petak, 20. 11. Split – Preradovićevo šetalište 9 08:30 – 12:30 Petak, 20. 11. Split – Dračevac 12:00 – 14:00 Petak, 20. 11. Split – dijelovi Hercegovačke ulice 08:30 – 11:00

Moguće promjene rasporeda radova

Svi navedeni prekidi odnose se na planirane radove, a objavljeni termini predstavljaju očekivano trajanje isključenja. Ovisno o tijeku radova i stanju na mreži, stvarno vrijeme ponovne uspostave opskrbe može se razlikovati od najavljenog.

Građanima se preporučuje da prije početka radova provjere najnovije informacije na službenoj stranici HEP-ova Operatora distribucijskog sustava, gdje se redovito objavljuju najave planiranih prekida opskrbe električnom energijom.