Novi planirani prekidi opskrbe električnom energijom najavljeni su za četvrtak i petak na području Splita i Dalmatinske zagore. Prema objavljenom rasporedu HEP-ova Operatora distribucijskog sustava, radovi na elektroenergetskoj mreži i u trafostanicama privremeno će utjecati na opskrbu električnom energijom u nekoliko ulica i naselja.
U četvrtak, 19. studenoga, najdulji prekid očekuje se na području Trilja, gdje bi pojedini korisnici mogli biti bez električne energije od jutarnjih do poslijepodnevnih sati. Dan poslije, u petak, 20. studenoga, radovi su najavljeni na tri lokacije u Splitu, a očekivano trajanje prekida iznosi od dva do četiri sata.
TRILJ: U četvrtak bez struje šest i pol sati
Na području Trilja planirani su radovi na elektroenergetskoj mreži zbog kojih će privremeno biti obustavljena opskrba električnom energijom u Ulici Put Okolišta. Riječ je o najduljem najavljenom prekidu među navedenim lokacijama, a prema rasporedu radovi će trajati ukupno šest sati i 30 minuta.
Četvrtak, 19. studenoga 2026.
- Mjesto: Trilj
- Ulica: Put Okolišta
- Vrijeme prekida: 08:30 – 15:00
- Razlog: Planirani radovi na elektroenergetskoj mreži.
Stanovnicima i poslovnim korisnicima na navedenom području preporučuje se da svoje dnevne obveze, osobito one koje zahtijevaju neprekidnu opskrbu električnom energijom, prilagode najavljenom terminu.
SPLIT: U petak prekidi na tri lokacije
U petak, 20. studenoga, planirani radovi u trafostanicama zahvatit će Preradovićevo šetalište, Dračevac i dijelove Hercegovačke ulice. Prekidi su predviđeni u različitim terminima, a najdulje isključenje očekuje se na Preradovićevu šetalištu.
Preradovićevo šetalište
Na području Preradovićeva šetališta, prema najavi za kućni broj 9, planiran je četverosatni prekid opskrbe električnom energijom zbog radova u trafostanici.
- Lokacija: Preradovićevo šetalište 9
- Vrijeme prekida: 08:30 – 12:30
- Razlog: Radovi u trafostanici.
Dračevac
Privremeni prekid opskrbe električnom energijom najavljen je i za područje Dračevca. Radovi će se izvoditi u poslijepodnevnom dijelu dana, odnosno između 12 i 14 sati.
- Lokacija: Dračevac
- Vrijeme prekida: 12:00 – 14:00
- Razlog: Radovi u trafostanici.
Hercegovačka ulica
Radovi će zahvatiti i dijelove Hercegovačke ulice, gdje je predviđen prekid u trajanju od dva i pol sata. Važno je naglasiti da najava ne obuhvaća nužno cijelu ulicu, nego samo određene dijelove.
- Lokacija: Dijelovi Hercegovačke ulice
- Vrijeme prekida: 08:30 – 11:00
- Razlog: Radovi u trafostanici.
Pregled svih najavljenih prekida
|Datum
|Lokacija
|Vrijeme
|Četvrtak, 19. 11.
|Trilj – Put Okolišta
|08:30 – 15:00
|Petak, 20. 11.
|Split – Preradovićevo šetalište 9
|08:30 – 12:30
|Petak, 20. 11.
|Split – Dračevac
|12:00 – 14:00
|Petak, 20. 11.
|Split – dijelovi Hercegovačke ulice
|08:30 – 11:00
Moguće promjene rasporeda radova
Svi navedeni prekidi odnose se na planirane radove, a objavljeni termini predstavljaju očekivano trajanje isključenja. Ovisno o tijeku radova i stanju na mreži, stvarno vrijeme ponovne uspostave opskrbe može se razlikovati od najavljenog.
Građanima se preporučuje da prije početka radova provjere najnovije informacije na službenoj stranici HEP-ova Operatora distribucijskog sustava, gdje se redovito objavljuju najave planiranih prekida opskrbe električnom energijom.