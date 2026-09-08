Novi prekidi struje u Dalmaciji: Bez električne energije dijelovi Splita, Vranjica, Klisa i Zagore, negdje čak šest sati

Stanovnike dijelova Splita, Vranjica, Klisa i Dalmatinske zagore u utorak i srijedu očekuju novi planirani prekidi u opskrbi električnom energijom.

Razlozi su zamjena mjernih uređaja te radovi na elektroenergetskim postrojenjima i dalekovodu.

Najdulji prekid najavljen je u utorak na području Sičana, gdje bi potrošači bez električne energije mogli ostati čak šest sati, od 8:30 do 14:30.

Donosimo detaljan raspored.

UTORAK, 8. RUJNA

Vranjic

Bez električne energije bit će dio Krešimirove ulice i Obale pomoraca.

Ulice i kućni brojevi: Krešimirova 103, 105 i 107 te Obala pomoraca 23, 24 i 25

Razlog: zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: od 8:30 do 13:00 sati

Klis

Planirani prekid obuhvatit će dio Mezanovaca i Ulice Opata Gebizona.

Ulice i kućni brojevi: Mezanovci 2, 4, 10, 10A, 10B, 10C, 23, 25B, 27, 43 i 45 te Opata Gebizona 1 i 5

Razlog: zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: od 8:30 do 13:00 sati

Sičane

Na području Sičana najavljen je najdulji prekid u utorak.

Područje: Sičane

Razlog: radovi na elektroenergetskim postrojenjima

Očekivano trajanje: od 8:30 do 14:30 sati

SRIJEDA, 9. RUJNA

Crivac, Ramljane i Bračevići

Zbog radova na dalekovodu bez električne energije bit će potrošači na području triju naselja.

Područje: Crivac, Ramljane i Bračevići

Razlog: radovi na dalekovodu

Očekivano trajanje: od 8:00 do 12:00 sati

Split – Spinčićeva 2D

Adresa: Spinčićeva 2D

Razlog: zamjena mjernog uređaja

Očekivano trajanje: od 8:30 do 13:00 sati

Split – Spinčićeva 2G, 2E i 2F

Adrese: Spinčićeva 2G, 2E i 2F

Razlog: zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: od 8:30 do 13:00 sati

Split – Spinčićeva 2A

Adresa: Spinčićeva 2A

Razlog: zamjena mjernog uređaja

Očekivano trajanje: od 8:30 do 13:30 sati

Riječ je o planiranim radovima, pa se stanovnicima navedenih područja preporučuje da na vrijeme prilagode svoje obveze i korištenje električnih uređaja.

Prema najavljenom rasporedu, u utorak će najdulje bez struje biti Sičane, dok će se u srijedu radovi, među ostalim, obavljati i u Spinčićevoj ulici u Splitu.