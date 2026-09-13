Novi prekidi struje u Dalmaciji: Bez električne energije dijelovi Splita, Kaštela i Dugopolja, ponegdje četiri i pol sata

Početak novog tjedna donosi nove planirane prekide u opskrbi električnom energijom na području Splita i okolice.
Prema najnovijem rasporedu HEP-Operatora distribucijskog sustava, u ponedjeljak, 14. rujna, radovi su najavljeni na više lokacija u Splitu te u Kaštelima i Dugopolju. U utorak će radovi ponovno zahvatiti nekoliko splitskih ulica, a pojedini potrošači mogli bi bez električne energije ostati četiri i pol sata.
Donosimo detaljan raspored.
PONEDJELJAK, 14. RUJNA
Split – Spinčićeva 22 i 24
Razlog: zamjena mjernih uređaja
Očekivano trajanje: 8:30 – 13:00 sati
Split – Zajčeva 18, 18A i 20
Razlog: zamjena mjernih uređaja
Očekivano trajanje: 8:30 – 13:00 sati
Split – Spinčićeva 16, 18, 20 i 25
Razlog: zamjena mjernih uređaja
Očekivano trajanje: 8:30 – 13:00 sati
Split – Spinčićeva 25C i 25E
Razlog: zamjena mjernih uređaja
Očekivano trajanje: 8:30 – 13:00 sati.
Prekidi i u Kaštelima te Dugopolju
Kaštel Gomilica – Mijanovići 11
Razlog: radovi na niskonaponskoj mreži
Očekivano trajanje: 10:00 – 11:00 sati
Kaštel Sućurac – Rimski put 69
Razlog: radovi na niskonaponskoj mreži
Očekivano trajanje: 9:30 – 10:30 sati
Dugopolje – Put kvartira 3
Razlog: radovi na niskonaponskoj mreži
Očekivano trajanje: 9:30 – 10:30 sati
Split – Put Plokita 18
Razlog: radovi na niskonaponskoj mreži
Očekivano trajanje: 9:30 – 10:30 sati
Split – Spinčićeva 10 i 12
Razlog: zamjena mjernih uređaja
Očekivano trajanje: 8:30 – 13:00 sati.
UTORAK, 15. RUJNA
Radovi se nastavljaju i u utorak, kada su svi trenutačno najavljeni prekidi na području grada Splita.
Split – Spinčićeva 6 i 8
Razlog: zamjena mjernih uređaja
Očekivano trajanje: 8:30 – 13:00 sati
Split – Put Žnjana 4A
Razlog: zamjena mjernih uređaja
Očekivano trajanje: 8:30 – 13:00 sati
Split – Mihanovićeva 37
Razlog: zamjena mjernih uređaja
Očekivano trajanje: 8:30 – 13:00 sati
Split – Put Žnjana 27, 27A, 27B, 27C i 27D
Razlog: zamjena mjernih uređaja
Očekivano trajanje: 8:30 – 13:00 sati
Split – Put Žnjana 20B
Razlog: zamjena mjernih uređaja
Očekivano trajanje: 8:30 – 13:00 sati
Split – Put Žnjana 12D, 14G i 14E
Razlog: zamjena mjernih uređaja
Očekivano trajanje: 8:30 – 13:00 sati
Split – Mihanovićeva 37A, 37B, 37C i 37D
Razlog: zamjena mjernih uređaja
Očekivano trajanje: 8:30 – 13:00 sati.
Za srijedu zasad nema najavljenih prekida
Prema trenutačno objavljenim podacima HEP-a, za srijedu, 16. rujna, na području Elektrodalmacije Split nema planiranih prekida napajanja.
Riječ je o planiranim radovima, a raspored se može naknadno mijenjati, pa korisnicima na navedenim područjima preporučujemo da prije početka radova provjere najnovije informacije HEP-a.