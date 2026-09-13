Novi prekidi struje u Dalmaciji: Bez električne energije dijelovi Splita, Kaštela i Dugopolja, ponegdje četiri i pol sata

Početak novog tjedna donosi nove planirane prekide u opskrbi električnom energijom na području Splita i okolice.

Prema najnovijem rasporedu HEP-Operatora distribucijskog sustava, u ponedjeljak, 14. rujna, radovi su najavljeni na više lokacija u Splitu te u Kaštelima i Dugopolju. U utorak će radovi ponovno zahvatiti nekoliko splitskih ulica, a pojedini potrošači mogli bi bez električne energije ostati četiri i pol sata.

Donosimo detaljan raspored.

PONEDJELJAK, 14. RUJNA

Split – Spinčićeva 22 i 24

Razlog: zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: 8:30 – 13:00 sati

Split – Zajčeva 18, 18A i 20

Razlog: zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: 8:30 – 13:00 sati

Split – Spinčićeva 16, 18, 20 i 25

Razlog: zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: 8:30 – 13:00 sati

Split – Spinčićeva 25C i 25E

Razlog: zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: 8:30 – 13:00 sati.

Prekidi i u Kaštelima te Dugopolju

Kaštel Gomilica – Mijanovići 11

Razlog: radovi na niskonaponskoj mreži

Očekivano trajanje: 10:00 – 11:00 sati

Kaštel Sućurac – Rimski put 69

Razlog: radovi na niskonaponskoj mreži

Očekivano trajanje: 9:30 – 10:30 sati

Dugopolje – Put kvartira 3

Razlog: radovi na niskonaponskoj mreži

Očekivano trajanje: 9:30 – 10:30 sati

Split – Put Plokita 18

Razlog: radovi na niskonaponskoj mreži

Očekivano trajanje: 9:30 – 10:30 sati

Split – Spinčićeva 10 i 12

Razlog: zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: 8:30 – 13:00 sati.

UTORAK, 15. RUJNA

Radovi se nastavljaju i u utorak, kada su svi trenutačno najavljeni prekidi na području grada Splita.

Split – Spinčićeva 6 i 8

Razlog: zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: 8:30 – 13:00 sati

Split – Put Žnjana 4A

Razlog: zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: 8:30 – 13:00 sati

Split – Mihanovićeva 37

Razlog: zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: 8:30 – 13:00 sati

Split – Put Žnjana 27, 27A, 27B, 27C i 27D

Razlog: zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: 8:30 – 13:00 sati

Split – Put Žnjana 20B

Razlog: zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: 8:30 – 13:00 sati

Split – Put Žnjana 12D, 14G i 14E

Razlog: zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: 8:30 – 13:00 sati

Split – Mihanovićeva 37A, 37B, 37C i 37D

Razlog: zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: 8:30 – 13:00 sati.

Za srijedu zasad nema najavljenih prekida

Prema trenutačno objavljenim podacima HEP-a, za srijedu, 16. rujna, na području Elektrodalmacije Split nema planiranih prekida napajanja.

Riječ je o planiranim radovima, a raspored se može naknadno mijenjati, pa korisnicima na navedenim područjima preporučujemo da prije početka radova provjere najnovije informacije HEP-a.