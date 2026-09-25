Novi prekidi struje u Dalmaciji: Bez električne energije dijelovi Šolte, Kaštel Sućurca i Zagore, negdje pet i pol sati

Stanovnike dijelova Šolte, Kaštel Sućurca i Dalmatinske zagore u petak, 25. rujna, očekuju planirani prekidi u opskrbi električnom energijom.
Razlog su radovi na niskonaponskoj mreži, trafostanici i ostalim dijelovima elektroenergetske mreže.
Najdulji prekid najavljen je na području općine Cista Provo, gdje bi dio potrošača bez električne energije mogao biti pet i pol sati, od 8:30 do 14 sati.
Donosimo detaljan raspored.
PETAK, 25. RUJNA
Šolta – Gornje Selo
Bez električne energije bit će dio Gornjeg Sela.
Ulice: Put Križica, Turanj, Kalebičeva, Put Rakove i Duga Gomila
Razlog: radovi na niskonaponskoj mreži
Očekivano trajanje: od 8:00 do 13:00 sati
Kaštel Sućurac – Put Strinje i okolne ulice
Planirani prekid obuhvatit će dio Kaštel Sućurca.
Ulice i kućni brojevi: Put Strinje, Mašogradska, Put Krtina te Cesta pape Ivana Pavla II. 47, 47A, 56, 56A i 62
Razlog: radovi u trafostanici
Očekivano trajanje: od 9:00 do 11:00 sati
Kaštel Sućurac – Gospin put, Sela i Put Dragočeva
Bez električne energije bit će i drugi dio Kaštel Sućurca.
Ulice i kućni brojevi: Gospin put 21, 21A, 21B i 21C, Sela 20–36 i 47–67 te Put Dragočeva 28–34
Razlog: radovi na niskonaponskoj mreži
Očekivano trajanje: od 9:00 do 13:00 sati
Cista Provo – Podjaram
Na području općine Cista Provo najavljen je najdulji prekid tijekom petka.
Područje: Podjaram
Razlog: radovi na mreži
Očekivano trajanje: od 8:30 do 14:00 sati
Riječ je o planiranim radovima pa se potrošačima na navedenim područjima preporučuje da na vrijeme prilagode svoje obveze i korištenje električnih uređaja.