Novi prekidi struje u Dalmaciji: Bez električne energije dijelovi Šolte, Kaštel Sućurca i Zagore, negdje pet i pol sati

Stanovnike dijelova Šolte, Kaštel Sućurca i Dalmatinske zagore u petak, 25. rujna, očekuju planirani prekidi u opskrbi električnom energijom.

Razlog su radovi na niskonaponskoj mreži, trafostanici i ostalim dijelovima elektroenergetske mreže.

Najdulji prekid najavljen je na području općine Cista Provo, gdje bi dio potrošača bez električne energije mogao biti pet i pol sati, od 8:30 do 14 sati.

Donosimo detaljan raspored.

PETAK, 25. RUJNA

Šolta – Gornje Selo

Bez električne energije bit će dio Gornjeg Sela.

Ulice: Put Križica, Turanj, Kalebičeva, Put Rakove i Duga Gomila

Razlog: radovi na niskonaponskoj mreži

Očekivano trajanje: od 8:00 do 13:00 sati

Kaštel Sućurac – Put Strinje i okolne ulice

Planirani prekid obuhvatit će dio Kaštel Sućurca.

Ulice i kućni brojevi: Put Strinje, Mašogradska, Put Krtina te Cesta pape Ivana Pavla II. 47, 47A, 56, 56A i 62

Razlog: radovi u trafostanici

Očekivano trajanje: od 9:00 do 11:00 sati

Kaštel Sućurac – Gospin put, Sela i Put Dragočeva

Bez električne energije bit će i drugi dio Kaštel Sućurca.

Ulice i kućni brojevi: Gospin put 21, 21A, 21B i 21C, Sela 20–36 i 47–67 te Put Dragočeva 28–34

Razlog: radovi na niskonaponskoj mreži

Očekivano trajanje: od 9:00 do 13:00 sati

Cista Provo – Podjaram

Na području općine Cista Provo najavljen je najdulji prekid tijekom petka.

Područje: Podjaram

Razlog: radovi na mreži

Očekivano trajanje: od 8:30 do 14:00 sati

Riječ je o planiranim radovima pa se potrošačima na navedenim područjima preporučuje da na vrijeme prilagode svoje obveze i korištenje električnih uređaja.