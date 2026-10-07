Novi prekidi struje: Brojne ulice u Splitu bez električne energije, u Trogiru radovi čak pet i pol sati

Stanovnike više dijelova Splita, Trogira, Dalmatinske zagore, Dugopolja i Kaštel Štafilića u četvrtak i petak očekuju planirani prekidi u opskrbi električnom energijom.
Razlozi su radovi u trafostanicama, na niskonaponskoj mreži i dalekovodu te zamjena mjernih uređaja.
U Splitu će u četvrtak najveći broj navedenih potrošača bez struje biti od 9 do 12 sati, dok je najdulji prekid najavljen u Trogiru – čak pet i pol sati.
Donosimo detaljan raspored.
ČETVRTAK, 8. LISTOPADA
Split – Sućidar i okolne ulice
Zbog radova u trafostanici bez električne energije bit će dio potrošača u nekoliko splitskih ulica.
Ulice i kućni brojevi: Drage Ivaniševića 21–43 i 22–42, Draganjina 29–47 i 26–46, Sućidar 41–71, Martićeva 6, 16 i 18 te Vukovarska 89–103
Razlog: radovi u trafostanici
Očekivano trajanje: od 9 do 12 sati
Split – Ulica 15. studenoga 1991.
Prekid je najavljen i zbog zamjene mjernih uređaja.
Adrese: Ulica 15. studenoga 1991. 1 i 3
Razlog: zamjena mjernih uređaja
Očekivano trajanje: od 9 do 12 sati
Split – Krste Odaka
Bez struje će tijekom prijepodneva biti i dio Ulice Krste Odaka.
Kućni brojevi: 22–28
Razlog: radovi na niskonaponskoj mreži
Očekivano trajanje: od 9 do 12 sati
Donji Dolac, Gornji Dolac i Srijane
Zbog radova na dalekovodu predviđen je jednosatni prekid na dijelu područja Dalmatinske zagore.
Područja: Donji Dolac – Putišići, Gornji Dolac – Soliovac i Srijane – Moljva
Razlog: radovi na dalekovodu
Očekivano trajanje: od 9 do 10 sati
Trogir
Najdulji prekid u četvrtak najavljen je na području Trogira.
Ulica: Put Dragulina
Očekivano trajanje: od 8:30 do 14 sati
PETAK, 9. LISTOPADA
Dugopolje
U petak ujutro planirani su radovi u trafostanici zbog kojih će bez električne energije kratkotrajno ostati brojni zaseoci na području Dugopolja.
Područja: Kolići, Dračanica, Čipćići, Kardumi, Rama, Rogošići, Bani – oko škole, Vučkovići, Malbaše i Vukasovići
Razlog: radovi u trafostanici
Očekivano trajanje: od 8 do 8:45 sati
Kaštel Štafilić
Višesatni prekid očekuje i dio Kaštel Štafilića.
Ulice: Bufaline 1–60, Žabice 1–15 i Put Griže
Razlog: radovi na niskonaponskoj mreži
Očekivano trajanje: od 9 do 14 sati
Riječ je o planiranim radovima, pa se potrošačima na navedenim područjima preporučuje da svoje obveze i korištenje električnih uređaja prilagode najavljenim terminima prekida.