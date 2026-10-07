Novi prekidi struje: Brojne ulice u Splitu bez električne energije, u Trogiru radovi čak pet i pol sati

Stanovnike više dijelova Splita, Trogira, Dalmatinske zagore, Dugopolja i Kaštel Štafilića u četvrtak i petak očekuju planirani prekidi u opskrbi električnom energijom.

Razlozi su radovi u trafostanicama, na niskonaponskoj mreži i dalekovodu te zamjena mjernih uređaja.

U Splitu će u četvrtak najveći broj navedenih potrošača bez struje biti od 9 do 12 sati, dok je najdulji prekid najavljen u Trogiru – čak pet i pol sati.

Donosimo detaljan raspored.

ČETVRTAK, 8. LISTOPADA

Split – Sućidar i okolne ulice

Zbog radova u trafostanici bez električne energije bit će dio potrošača u nekoliko splitskih ulica.

Ulice i kućni brojevi: Drage Ivaniševića 21–43 i 22–42, Draganjina 29–47 i 26–46, Sućidar 41–71, Martićeva 6, 16 i 18 te Vukovarska 89–103

Razlog: radovi u trafostanici

Očekivano trajanje: od 9 do 12 sati

Split – Ulica 15. studenoga 1991.

Prekid je najavljen i zbog zamjene mjernih uređaja.

Adrese: Ulica 15. studenoga 1991. 1 i 3

Razlog: zamjena mjernih uređaja

Očekivano trajanje: od 9 do 12 sati

Split – Krste Odaka

Bez struje će tijekom prijepodneva biti i dio Ulice Krste Odaka.

Kućni brojevi: 22–28

Razlog: radovi na niskonaponskoj mreži

Očekivano trajanje: od 9 do 12 sati

Donji Dolac, Gornji Dolac i Srijane

Zbog radova na dalekovodu predviđen je jednosatni prekid na dijelu područja Dalmatinske zagore.

Područja: Donji Dolac – Putišići, Gornji Dolac – Soliovac i Srijane – Moljva

Razlog: radovi na dalekovodu

Očekivano trajanje: od 9 do 10 sati

Trogir

Najdulji prekid u četvrtak najavljen je na području Trogira.

Ulica: Put Dragulina

Očekivano trajanje: od 8:30 do 14 sati

PETAK, 9. LISTOPADA

Dugopolje

U petak ujutro planirani su radovi u trafostanici zbog kojih će bez električne energije kratkotrajno ostati brojni zaseoci na području Dugopolja.

Područja: Kolići, Dračanica, Čipćići, Kardumi, Rama, Rogošići, Bani – oko škole, Vučkovići, Malbaše i Vukasovići

Razlog: radovi u trafostanici

Očekivano trajanje: od 8 do 8:45 sati

Kaštel Štafilić

Višesatni prekid očekuje i dio Kaštel Štafilića.

Ulice: Bufaline 1–60, Žabice 1–15 i Put Griže

Razlog: radovi na niskonaponskoj mreži

Očekivano trajanje: od 9 do 14 sati

Riječ je o planiranim radovima, pa se potrošačima na navedenim područjima preporučuje da svoje obveze i korištenje električnih uređaja prilagode najavljenim terminima prekida.