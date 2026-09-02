Novi požar u osječkoj tvrtki Drava International: Vatrogasci ga brzo stavili pod kontrolu

Požar koji je u utorak navečer izbio u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International lokaliziran je i stavljen pod kontrolu, izvijestilo je osječko-baranjsko županijsko vatrogasno zapovjedništvo.

Dojava o požaru na sjevernom dijelu tvrtke stigla je oko 23:20 sati, a na teren su izašli pripadnici osječke Javne vatrogasne postrojbe.

Gorjele bale otpada

Županijski vatrogasni zapovjednik Zoran Pakšec kazao je kako je požar zahvatio površinu veličine približno 10 puta 25 metara. U intervenciji je sudjelovalo 12 vatrogasaca s četiri vozila, kao i vatrogasci same tvrtke, koja ima vlastitu vatrogasnu službu.

– Dobili smo dojavu da gori nekakav otpad, koji je bio sortiran u balama, ali je bio izoliran od objekata. Požar je lokaliziran i stavljen pod kontrolu, jer nakon intervencije više nije bilo otvorenog plamena, ali vatrogasci će ostati u pripremi u slučaju da nešto eventualno eskalira – pojasnio je Pakšec.

Vatrogascima je trebalo oko 20 minuta da saniraju požar.

Veliki požar 2023. gasilo više od 300 vatrogasaca

U istoj tvrtki 4. listopada 2023. izbio je veliki požar uskladištene plastike na otvorenom prostoru u osječkom prigradskom naselju Brijest. U višednevnoj intervenciji sudjelovalo je više od 300 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca.

Tada su ozlijeđena tri vatrogasca, od kojih jedan teže, a zbog požara i velike količine dima Osječko-baranjska županija proglasila je stanje velike nesreće.

Zbog sumnje u više kaznenih djela vlasnik i direktor tvrtke Zvonko Bede te djelatnici Zoran Zatko i Vinko Klarić uhićeni su 17. siječnja 2024. godine. Početkom veljače pušteni su iz istražnog zatvora, a suđenje na osječkom Općinskom sudu počelo je u lipnju 2025.

Tužiteljstvo okrivljenike i tvrtku tereti da su otpadnu plastiku skladištili na neuređenoj prirodnoj površini znatno većoj od dopuštene te da je zbog nepravilnog odlaganja, skladištenja i miješanja različitih vrsta opasnog i plastičnog otpada došlo do požara velikih razmjera uslijed kemijsko-fizikalnog procesa i samozapaljenja otpada.

Tereti ih se i za propuste vezane uz protupožarnu zaštitu, vatrogasne putove, pristup vatrogasnim vozilima i održavanje hidranata.

U Dravi International ponovno je gorjelo i 7. kolovoza 2024. godine. Taj je požar brzo ugašen, a očevidom je utvrđeno da je uzrok bio tehničke prirode – kratki spoj između dva dalekovoda izazvan aluminijskom folijom.