FOTO I VIDEO Novi požar u Dalmaciji: Zatražena je pomoć kanadera, gori šuma!

Kod Novog Bokanjca planuo je požar. Prema prvim informacijama gori borova šuma. Na terenu su vatrogasci JVP Zadar i DVD Nin, te dislocirane snage.

Zatraženo su i dva kanadera, rekao je za HRT županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Prema prvim informacijama zapovjednika JVP Zadar Borisa Jovića, gori nisko raslinje, ali teren je prilično nepristupačan, piše 057 info.

Stoga će se dignuti zračne snage i DVD Nin. Uz oblak sivog dima koji se diže iznad grada, zabrinjava i pojava crnog dima.

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