Novi požar u Dalmaciji: Vatrogasci upućeni na teren, evo gdje je viđen dim...

Na području Gornjih Igrana u poslijepodnevnim satima zabilježen je požar.

Kako doznajemo iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, za sada imaju tek dojavu o požaru, a s područja Gornjih Igrana vidljiv je dim.

Na teren su upućene vatrogasne snage s makarskog područja.

Više informacija o razmjerima požara, kao ni o tome što je zahvaćeno vatrom, za sada nema.

Više puta smo kontaktirali vatrogasce, ali su nam rekli da su gasitelji na terenu i da nemaju informacije o požaru.

Čitatelji nam javljaju da je više kanadera proletjelo u smjeru požara, ali za sada nije poznato je li ta informacija povezana s požarom kod Igrana.