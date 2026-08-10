Novi požar u Dalmaciji: Vatrogasci upućeni na teren, evo gdje je viđen dim...

Na području Gornjih Igrana u poslijepodnevnim satima zabilježen je požar.
Kako doznajemo iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, za sada imaju tek dojavu o požaru, a s područja Gornjih Igrana vidljiv je dim.
Na teren su upućene vatrogasne snage s makarskog područja.
Više informacija o razmjerima požara, kao ni o tome što je zahvaćeno vatrom, za sada nema.
Više puta smo kontaktirali vatrogasce, ali su nam rekli da su gasitelji na terenu i da nemaju informacije o požaru.
Čitatelji nam javljaju da je više kanadera proletjelo u smjeru požara, ali za sada nije poznato je li ta informacija povezana s požarom kod Igrana.
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