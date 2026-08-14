Novi požar u Dalmaciji: Vatra buknula kod Ninskih Stanova, zatražena pomoć iz zraka

Na području Žerave kod Ninskih Stanova izbio je požar na otvorenom prostoru, a njegovo gašenje otežava snažan vjetar.

Na požarište su upućene sve raspoložive zemaljske vatrogasne snage s tog područja, koje pokušavaju staviti vatru pod kontrolu i spriječiti njezino daljnje širenje.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i situacije na terenu zatražena je i pomoć protupožarnih zrakoplova.

Prema prvim informacijama, u gašenje bi se trebao uključiti jedan Air Tractor, a postoji mogućnost angažiranja i kanadera.

Vatrogasci ulažu velike napore kako bi obuzdali požar, no jak vjetar znatno im otežava posao.

Intervencija je i dalje u tijeku, a više informacija o razmjerima požara i opožarenoj površini očekuje se nakon dodatne procjene stanja na terenu.