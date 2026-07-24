Novi požar u Dalmaciji: U gašenju sudjeluje 14 vatrogasaca i kanader

Županijski vatrogasni operativni centar Šibensko-kninske županije u 11.01 sati zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Puljana.
Na intervenciju je upućeno 14 vatrogasaca s pet vatrogasnih vozila iz DVD-a Biskupija, Promina, Drniš i Sveti Juraj Kistanje.
U gašenju požara pomoć zemaljskim snagama pruža i protupožarni zrakoplov Canadair CL-415, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.
Vatrogasci su na terenu i nastoje staviti požar pod nadzor.
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