Close Menu

Novi požar u Dalmaciji: U gašenju sudjeluje 14 vatrogasaca i kanader

Na terenu su vatrogasci iz četiri društva

Županijski vatrogasni operativni centar Šibensko-kninske županije u 11.01 sati zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Puljana.

Na intervenciju je upućeno 14 vatrogasaca s pet vatrogasnih vozila iz DVD-a Biskupija, Promina, Drniš i Sveti Juraj Kistanje.

U gašenju požara pomoć zemaljskim snagama pruža i protupožarni zrakoplov Canadair CL-415, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

Vatrogasci su na terenu i nastoje staviti požar pod nadzor.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0