Novi požar u Dalmaciji, planulo kod Trogira

Novi požar izbio je na području Trogira, a na teren su odmah upućene vatrogasne snage. U gašenju sudjeluju tri kaštelanska dobrovoljna vatrogasna društva i Intervencijska vatrogasna postrojba Split-Divulje, dok iz zraka pomaže jedan Air Tractor Fire Boss.

Vatrogasci su na terenu i bore se s vatrom, dok zračne snage pomažu u zaustavljanju njezina širenja i natapanju požarišta.

Nakon velikog požara koji je tijekom noći zahvatio omiško područje, vatrogasne snage Splitsko-dalmatinske županije ponovno su angažirane na novom požarištu.

Više informacija o razmjerima požara, ugroženosti objekata i stanju na terenu očekuje se nakon dolaska novih izvješća vatrogasaca.