Novi požar u Dalmaciji. Gori kod Sevida, sa Brača preusmjerene zračne snage

Oko 16.15 sati zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Sevida.

Požarom su zahvaćeni trava, nisko raslinje i makija, a na terenu su vatrogasci operativnih područja Trogir i Kaštela.

U gašenju sudjeluju i protupožarne zračne snage. Trenutno na požarištu djeluju Canadair CL-415 i Air Tractor FireBoss, koji su preusmjereni s požara na Braču.

Uskoro bi prema Sevidu trebao biti upućen i još jedan Canadair CL-415 s Brača.

U gašenju sudjeluju vatrogasci OP Trogir i Kaštela, uz pomoć protupožarnih zračnih snaga. U gašenju trenutno sudjeluju JVP Šibenik 3/1, DVD Šibenik 3/1, DVD Brodarica-Krapanj 4/1, DVD Primošten 3/1, DVD Rogoznica 3/1 i VZ Šibensko-kninske 1/1. Od zračnih snaga na terenu su 1 Canadair CL-415, koji se vraćao s Brača, 1 Air Tractor FireBoss, preusmjeren s Brača, a uskoro će biti preusmjeren i još jedan Canadair CL-415 s Brača.