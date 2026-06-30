Novi požar u Dalmaciji: Gori i na Šolti, vatrogasci na terenu

Nakon požara na Čiovu i iznad Orebića, tijekom utorka predvečer izbio je još jedan požar, ovoga puta na otoku Šolti.

Na teren su upućene vatrogasne snage koje rade na gašenju vatre, a za sada nema službenih informacija o površini zahvaćenoj požarom niti o eventualnoj ugroženosti kuća i drugih objekata.

Požar je izbio u vrijeme izrazito nestabilnih vremenskih prilika koje su tijekom poslijepodneva i večeri zahvatile Dalmaciju. Nakon rekordnih temperatura uslijedilo je snažno grmljavinsko nevrijeme s obilnim pljuskovima, olujnim udarima vjetra i velikim brojem udara munja, zbog čega se pretpostavlja da su upravo atmosferska pražnjenja mogla biti uzrok dijela požara koji su danas izbili na području Dalmacije.

Podsjetimo, tijekom večeri požari su izbili i na Čiovu te iznad Orebića. Na Čiovu je jaka kiša poboljšala stanje na požarištu, dok su na Pelješcu u gašenje uključena i dva kanadera.

Više informacija o požaru na Šolti bit će poznato nakon što se oglase nadležne službe.