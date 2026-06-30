Novi požar u Dalmaciji: Gori i iznad Orebića

Nakon što je tijekom poslijepodneva izbio požar na području Čiova, nova dojava o vatri stiže i s poluotoka Pelješca.

Požar je izbio na području iznad Orebića, a na teren su upućene vatrogasne snage koje rade na njegovu gašenju.

Za sada nema službenih informacija o veličini požara, ugroženosti objekata niti o uzroku izbijanja vatre.

Požar je buknuo u vrijeme kada je veći dio Dalmacije zahvatila nagla promjena vremena. Nakon rekordnih temperatura uslijedilo je snažno grmljavinsko nevrijeme s olujnim vjetrom, obilnim pljuskovima i lokalnom tučom, a upravo jaki udari vjetra mogu otežavati vatrogasne intervencije.

Više informacija bit će poznato nakon što se oglase nadležne službe.