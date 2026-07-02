Vatrena buktinja na Čiovu: Kanaderi su na terenu, veliki broj vatrogasaca! Evo kako izgleda požarište

Tijekom grmljavinskog nevremena koje je zahvatilo splitsko područje, u utorak poslijepodne izbio je požar na Čiovu koji se u ovim trenutcima ponovno aktivirao.
NAJNOVIJE INFORMACIJE O POŽARU NA ČIOVU
16:20 - Dva kanadera gase požar na Čiovu.
2️⃣ Canadaira CL-415 #HRZ angažirana su na gašenju 🔥 na Čiovu, Splitsko-dalmatinska županija❗️ pic.twitter.com/DKCiL9i92g
— MORH/MoD Croatia 🇭🇷 (@MORH_OSRH) July 2, 2026
15:50 - Zračne snage na požarištu na Čiovu.
15:42 - Ovako trenutačno izgleda požarište. Kanaderi su na terenu, veliki broj vatrogasaca gasi požar. Na teren su vatrogasci sa splitskog, kaštelanskog, trogirskog i čiovskog područja.
RANIJE OBJAVLJENO
Iz Javne vatrogasne postrojbe nam pojašnjavaju kako je ponovno na istom predjelu u Žednom, na opožarenoj površini izbio novi požar.
"Sve vatrogasne jedinice su na terenu, a u ovim trenutcima očekuje se i pomoć kanadera, te će se požar, najvjerojatnije, vrlo brzo staviti pod nadzor", kazali su nam iz JVP-a.