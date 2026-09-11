NOVI POŽAR NA BRAČU! Udarila munja, diže se kanader, kiša zaobišla požarište

Dok se vatrogasci na Braču bore s posljedicama velikog požara koji je tijekom noći zahvatio područje između Bobovišća i Ložišća, na otoku je izbio novi požar.

Prema prvim informacijama, novi požar izazvao je udar munje, a zbog situacije se na požarište upućuje i kanader.

Paradoksalno, dok su obilne oborine zahvatile velik dio Dalmacije, pa je mjestimice u kratkom vremenu pala velika količina kiše, područje zahvaćeno požarom na Braču kiša je zaobišla.

Situaciju dodatno otežava činjenica da ni raniji veliki požar još nije bio stavljen pod kontrolu. Na terenu je angažiran velik broj vatrogasaca, a u gašenju od jutra sudjeluju i zračne snage.

Podsjetimo, požar između Bobovišća i Ložišća izbio je sinoć nešto iza 22 sata te se tijekom noći iznimno brzo širio i mijenjao smjer. Vatra je ugrožavala objekte, no vatrogasci su ih uspjeli obraniti, a ozlijeđenih nije bilo.

Na požarištu je jutros bilo oko 80 vatrogasaca. Nikola Martinić iz DVD-a Supetar ranije nam je kazao kako je požarna fronta golema, ali da je stanje znatno bolje nego tijekom noći.