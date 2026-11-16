Novi potres u zagrebačkoj bolnici: Sedam novih otkaza, sprema se i osmi: Evo tko ostaje bez posla

U KBC-u Sestre milosrdnice danas je urudžbirano sedam novih otkaza radiologa, svih iz Vinogradske, neslužbeno doznaje Jutarnji list. Još je jedan otkaz najavljen. Na Odjel za torakoabdominalnu radiologiju odnosi se šest od tih sedam predanih i jednog najavljenog otkaza, a na Odjel za radiologiju dojke dva. U Vinogradskoj je dosad otkaz dalo 11 radiologa, a u cijelom KBC-u 17.

Ako bude predan i najavljeni otkaz u Vinogradskoj, broj će porasti na 12 na toj lokaciji i 18 u cijelom KBC-u. Pridruži li im se i svih sedmero radiologa s Klinike za traumatologiju u Draškovićevoj, koji odlazak najavljuju ako se ne ispuni njihov zahtjev, KBC bi mogao ostati bez 25 od ukupno 43 radiologa.

Istodobno bi Radničko vijeće, neslužbeno doznaju, danas trebalo dati pisano mišljenje o prijedlogu promjene sistematizacije kojim bi se izdvojila radiologija na Klinici za tumore. Prema tim informacijama, na toj bi se klinici osnovao novi Zavod za intervencijsku i onkološku radiologiju, a Odjel za traumatološku i muskuloskeletnu radiologiju u Draškovićevoj ušao bi u sastav Klinike za traumatologiju. Na Klinici za tumore uglavnom su suglasni s prijedlogom.

Prijedlog promjene sistematizacije potom bi se trebao naći pred Upravnim vijećem, zajedno sa žalbom na izbor Dijane Zadravec za predstojnicu sadašnjeg Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Radiolozi koji su u otkaznom roku, prema neslužbenim informacijama, predlažu i da se iz postojećeg Zavoda izdvoji Klinički zavod za neuroradiologiju.

U Vinogradskoj 11 predanih otkaza, u Ilici šest

Prije današnjih otkaza u Vinogradskoj su otkaz dala tri intervencijska radiologa, a prošlog tjedna i jedan radiolog s Odjela za torakoabdominalnu radiologiju. Sa sedam otkaza urudžbiranih danas, u Vinogradskoj je tako otkaz dalo ukupno 11 liječnika. Bude li predan i najavljeni otkaz, broj će porasti na 12. Tada bi među njima bilo troje intervencijskih radiologa, dvoje s Odjela za radiologiju dojke i svih sedmero radiologa s Odjela za torakoabdominalnu radiologiju.

Na Klinici za tumore u Ilici otkaz je dalo šestero od ukupno devetero radiologa. Prema podacima koje je bolnica ranije iznijela, na tri lokacije KBC-a rade ukupno 43 radiologa. Odu li svi koji su dosad predali otkaze, ostat će ih 26. Odu li i radiolog iz Vinogradske koji je najavio otkaz te sedmero kolega s Traume, u KBC-u bi ostalo 18 radiologa, a Draškovićeva bi ostala bez sadašnjeg radiološkog tima.

Otkazi su počeli pristizati nakon što je Dijana Zadravec izabrana za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. U Vinogradskoj su među liječnicima koji su dali otkaz i jedini intervencijski radiolozi koji na toj lokaciji obavljaju zahvate kod moždanog udara i aneurizmi. Ako odu, bolnica će morati riješiti pitanje dostupnosti tih zahvata, uključujući one koji se kod moždanog udara moraju izvesti hitno.

Na Klinici za tumore ostalo bi troje od sadašnjih devetero radiologa. Ondje su radiološke pretrage i očitanja važni za planiranje liječenja i praćenje odgovora pacijenata na terapiju. Uprava bi u slučaju odlaska šestero liječnika morala utvrditi kako će s preostalim timom organizirati taj posao.

U Vinogradskoj se nakon današnjih otkaza otvorilo i pitanje tko će preuzeti dijagnostičke pretrage i očitanja u torakoabdominalnoj radiologiji i radiologiji dojke. Radiolozi koji su neslužbeno iznijeli podatke o otkazima ocjenjuju da bi odlasci mogli dovesti do potpunog kolapsa radiologije i ugroziti funkcioniranje KBC-a.

Što promjena sistematizacije znači za Draškovićevu

Prijedlog izdvajanja radiologije na Klinici za tumore pojavio se dok se još tražio način da se spriječi odlazak liječnika koji su prvi dali otkaz. Uz pitanje tko bi vodio pojedini dio radiologije, uprava sada mora utvrditi koliko će liječnika na svakoj lokaciji ostati nakon isteka otkaznih rokova.

Kako je Jutarnji list ranije objavio, voditeljica Odjela za traumatološku i muskuloskeletnu radiologiju već je u pisanom obliku zatražila da se odjel vrati u sastav Klinike za traumatologiju. U dopisu se pozvala na način na koji je radiologija u Draškovićevoj bila organizirana prije spajanja. Dopis je upućen ravnateljstvu, Upravnom vijeću i vršitelju dužnosti predstojnika Zavoda, a zahtjev podupiru radiolozi i ostali djelatnici odjela.

Cijeli tekst pročitajte OVDJE.