NOVI POTRES U ZAGREBAČKOJ BOLNICI Ostavku podnio i Mirando Mrsić, otkrio da je čak 30 posto zaposlenika na bolovanju: "Sad se mogu mirne duše povući"

Nakon smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša i ostavke ravnateljice Klinike za psihijatriju Sveti Ivan Majde Grah, ostavku je podnio i predsjednik Upravnog vijeća Mirando Mrsić. S njim odlaze i ostala tri člana Vijeća koje je imenovao Grad Zagreb. Mrsić je poručio da se nije želio povući prije nego što bolnica dobije novo vodstvo, upozorivši pritom na iznimno teško stanje u ustanovi, u kojoj je čak 30 posto zaposlenika na bolovanju.

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu prolazi kroz jednu od najtežih kriza nakon smrti pacijenta Kristiana Josipa Periša, za čije su teško ubojstvo osumnjičena četvorica medicinskih tehničara.

Nakon što su ostavke podnijele ravnateljica Majda Grah, njezina zamjenica i pomoćnik ravnateljice za sestrinstvo, Upravno vijeće imenovalo je doktoricu Lidiju Hrastić Novak vršiteljicom dužnosti ravnateljice.

Predsjednik Upravnog vijeća Mirando Mrsić potom je objavio da i sam odlazi s dužnosti.

„Sad se mogu mirne duše povući”

Mrsić je objasnio da ostavku nije želio podnijeti ranije jer bi, prema njegovim riječima, time dodatno ugrozio funkcioniranje bolnice i nastavak liječenja pacijenata.

„Cijeli sam svoj profesionalni život liječnik. Za mene pacijenti nisu brojevi ni statistika. To su ljudi koji nam povjeravaju svoje zdravlje i živote te od nas očekuju pomoć kad im je najteže”, rekao je.

Naglasio je da je Upravno vijeće moralo osigurati kontinuitet upravljanja ustanovom nakon što je ostala bez ravnateljice i njezinih najbližih suradnika.

„Pacijenti ne smiju postati žrtve političkih prepucavanja kojima svjedočimo ovih dana. Njihovo zdravlje i sigurnost moraju biti iznad svake politike. Moja odgovornost bila je osigurati da bolnica nastavi funkcionirati. Sad, kad su stvoreni uvjeti da bolnica može ići dalje, mogu se mirne duše povući”, poručio je Mrsić.

Dodao je da je Upravno vijeće još 6. studenoga održalo sjednicu na kojoj je donijelo odluke radi sprječavanja sličnih događaja.

Četvorica osumnjičenih medicinskih tehničara dobila su izvanredne otkaze, a ravnateljici je preporučeno angažiranje zaštitarske službe.

Čak 30 posto zaposlenika na bolovanju: „Iz sata u sat krpamo situaciju”

Posebno zabrinjavajuće podatke Mrsić je iznio govoreći o trenutačnom funkcioniranju bolnice.

Prema njegovim riječima, čak 30 posto zaposlenika nalazi se na bolovanju, što stvara velike poteškoće u organizaciji rada, osobito među medicinskim sestrama i tehničarima.

„Radimo dan za danom, sat za satom. Nadamo se da smo potezima posljednjih dana koliko-toliko konsolidirali situaciju i ljudima pružili određenu sigurnost”, rekao je.

Objasnio je da zaposlenici preuzimaju dodatne smjene, produljuju radno vrijeme i premještaju se između odjela kako bi se osigurala skrb za pacijente.

„Ljudi iz entuzijazma rade i ono što ne bi trebali, ostaju duže i prebacuju se s jednog radilišta na drugo. Iz sata u sat, iz dana u dan krpamo situaciju”, upozorio je.

Klinika ima otvorene natječaje za zapošljavanje srednjeg medicinskog kadra, ali Mrsić ne očekuje brzu pomoć drugih bolnica jer se i one suočavaju s nedostatkom osoblja.

Izrazio je nadu da će se dio zaposlenika uskoro vratiti s bolovanja i da će se stanje postupno stabilizirati.

„Razočaran sam ministricom, još nije došla u bolnicu”

Mrsić je kritizirao i postupanje Ministarstva zdravstva, posebno ministrice, za koju je ustvrdio da nakon tragedije nije posjetila Kliniku kako bi pružila podršku zaposlenicima i pacijentima.

„U ovakvim trenucima Ministarstvo zdravstva mora biti dio rješenja, a ne promatrač sa strane. Nedopustivim smatram ostaviti zdravstvene radnike i pacijente da se sami nose s posljedicama ove tragedije”, rekao je.

Naglasio je da svi navodi o mogućim propustima moraju biti istraženi te da odgovorni trebaju snositi posljedice.

Istodobno je upozorio da se postupci pojedinaca ne smiju poistovjećivati s radom svih zaposlenika Klinike.

„Ne smijemo dopustiti da se zbog postupaka pojedinaca baca ljaga na sve zaposlenike bolnice Sveti Ivan. Ovdje rade vrijedni i predani liječnici, medicinske sestre i tehničari koji se, unatoč tragediji i vrlo otežanim uvjetima, nastavljaju brinuti o ljudima”, poručio je.

„Ovo što se dogodilo vratilo je psihijatriju 50 godina unatrag”

Govoreći o posljedicama smrti pacijenta, Mrsić je ocijenio da je slučaj nanio golemu štetu povjerenju javnosti u psihijatrijske ustanove.

„Ovo što se dogodilo vratilo je psihijatriju 50 godina unatrag. Trebat će desetljeća da se oporavi povjerenje koje su pacijenti i društvo imali u psihijatriju”, rekao je.

Upozorio je i na strah među zaposlenicima nakon događaja koji su uslijedili poslije smrti pacijenta.

Prema njegovim riječima, dio djelatnika suočen je s prijetnjama, a u javnosti su objavljivane i fotografije osoba za koje tvrdi da uopće ne rade u Klinici.

Mrsić je naveo da je ustanova zbog sigurnosnih razloga uklonila imena i fotografije zaposlenika sa svoje internetske stranice.

„Ljude su stavili na stup srama”, ustvrdio je.

Smatra da je javnost morala biti obaviještena o slučaju, ali da se pritom trebalo pažljivije pristupiti objavi pojedinih informacija.

Nova ravnateljica preuzima Kliniku, slijedi natječaj

Za vršiteljicu dužnosti ravnateljice imenovana je doktorica Lidija Hrastić Novak, za koju Mrsić kaže da ima dugogodišnje iskustvo u upravljanju zdravstvenim sustavom.

Prema njegovim riječima, prije desetak godina bila je i predsjednica Upravnog vijeća iste bolnice.

„Mislimo da će ona svojim znanjem i iskustvom nastaviti ovo što smo počeli, konsolidirati bolnicu. Ovo je dobra bolnica i želimo omogućiti da se vrati mir među radnike i pacijente”, rekao je.

Ostavke će podnijeti četvorica članova Upravnog vijeća koje je imenovao Grad Zagreb, a koji čine većinu tog tijela.

Novo Upravno vijeće trebalo bi uskoro biti formirano te u roku od 60 dana raspisati natječaj za ravnatelja.

Hrastić Novak dotad će imati pune ravnateljske ovlasti.

Uzrok Periševe smrti još nije službeno utvrđen

Mrsić je potvrdio i da je unutarnji nadzor u Klinici završen te da je njegov nalaz upućen ravnateljici.

Objasnio je da Upravno vijeće nadzire financijsko poslovanje ustanove, dok je nadzor nad stručnim zdravstvenim radom u nadležnosti drugih tijela, uključujući Ministarstvo zdravstva.

Kazao je da nije imao uvid u nalaz unutarnjeg nadzora jer mu to, prema njegovu tumačenju, zakonske ovlasti ne dopuštaju.

Govoreći o smrti Kristiana Josipa Periša, naveo je da Klinika, prema njegovim saznanjima, još nije zaprimila obdukcijski nalaz.

„Klinika još nije dobila nalaz obdukcije”, rekao je, dodajući da mu nije poznat točan uzrok smrti.

Prema informacijama kojima raspolaže, toksikološke, histološke i patohistološke analize mogle bi trajati tri do četiri tjedna, iako postoji mogućnost da postupak bude ubrzan.

Podsjetimo, Kristian Josip Periš (32) preminuo je 21. listopada u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, a četvorica medicinskih tehničara osumnjičena su za njegovo teško ubojstvo.

Mrsić je ranije odbacio tvrdnje da je uprava pokušala prikriti događaj, ustvrdivši da su postupanje nastojala zataškati četvorica tehničara kojima su potom uručeni izvanredni otkazi.