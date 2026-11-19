Klinika za psihijatriju Sveti Ivan danas je zaprimila rješenje zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva kojim je Klinici naređeno poduzimanje mjera radi otklanjanja nepravilnosti utvrđenih zdravstveno-inspekcijskim nadzorom te će u naznačenim rokovima postupiti po svim točkama rješenja Ministarstva zdravstva, piše Dnevnik.

Klinika je također pokrenula je postupke uručenja izvanrednih otkaza za dodatnih četvero zaposlenika koji su privedeni ovaj tjedan, izvijestili su iz Klinike.

Podsjetimo, tijekom medicinske intervencije 21. listopada u Klinici je preminuo 32-godišnji pacijent Kristian Josip Periš. Snimka intervencije, koja je objavljena na društvenim mrežama, zgrozila je javnost, a na njoj se vidi kako su medicinski tehničari, tijekom osam minuta koliko snimka traje, Perišu stavljali jastuk na lice, udarali ga šakama i laktovima te mu držali nogu na vratu.

Četvorica tehničara uhićena su 8. studenog te ih se sumnjiči za teško ubojstvo, dok su liječnica, dvije medicinske sestre i još jedan tehničar uhićeni 16. studenog pod sumnjom u teško ubojstvo nečinjenjem.

Svih osam bili su u sobi tijekom intervencije koja je rezultirala Periševom smrću. Četvorica tehničara koji su uhićeni 8. studenog već su tada dobili izvanredne otkaze.