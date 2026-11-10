Novi potres nakon smrti Josipa Periša: Ministarstvo otkrilo ozbiljan propust, odgovornost se sada traži i od vrha bolnice

Smrt 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru izazvala je nove, vrlo ozbiljne reakcije nadležnih institucija. Nakon što su u javnost dospjeli detalji snimke nadzornih kamera koja prikazuje postupanje medicinskog osoblja prema pacijentu, Ministarstvo zdravstva oštro je osudilo prikazane prizore i zatražilo odgovore ne samo od bolnice nego i od Grada Zagreba, njezina osnivača.

Slučaj je dobio dodatnu težinu nakon što je Ministarstvo otkrilo da je službenu prijavu o neželjenom događaju zaprimilo tek u ponedjeljak, 9. studenoga, iako je Periš preminuo još 21. listopada 2026. godine. Riječ je o razmaku od gotovo tri tjedna, zbog čega se postavlja pitanje jesu li odgovorne osobe postupile u skladu s propisima koji uređuju prijavljivanje izvanrednih događaja u zdravstvenim ustanovama.

Kako prenosi Jutarnji list, Ministarstvo je u reakciji upozorilo na neprihvatljivost postupanja prikazanog na snimkama te poručilo da se utvrđivanje odgovornosti ne smije ograničiti samo na medicinsko osoblje koje je neposredno sudjelovalo u događaju.

Ministarstvo: Tko je znao i zašto nismo pravodobno obaviješteni?

U priopćenju Ministarstva zdravstva navodi se da su snimke iz zagrebačke psihijatrijske bolnice izazvale ozbiljnu zabrinutost te da postupanje prema vezanom i bespomoćnom pacijentu predstavlja teško kršenje načela humanosti, dostojanstva, medicinske etike i profesionalnosti.

Posebno su upozorili na obvezu ravnatelja, odnosno odgovorne osobe zdravstvene ustanove, da Ministarstvo bez odgode izvijesti o neočekivanom neželjenom događaju. Ta je obveza, podsjećaju, propisana Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene.

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Zbog toga Ministarstvo traži da se utvrdi tko je u bolnici raspolagao informacijama o tragediji, kada su odgovorne osobe upoznate s okolnostima smrti pacijenta i zbog čega nadležno ministarstvo nije pravodobno dobilo službenu prijavu.

Od Grada Zagreba, kao osnivača Klinike, zatraženo je žurno i cjelovito izvješće o svim okolnostima događaja, postupanju uprave bolnice, prijavljivanju slučaja te nadzoru nad radom ustanove. Ministarstvo pritom jasno poručuje da se mora preispitati odgovornost rukovodstva bolnice, ali i osnivača u granicama njegovih zakonskih ovlasti.

Naglašavaju da javnosti nisu dovoljna formalna objašnjenja ili međusobno prebacivanje odgovornosti. Očekuju konkretne odgovore i odgovarajuće mjere nakon utvrđivanja svih činjenica.

Četvorica medicinskih tehničara osumnjičena za teško ubojstvo

Podsjetimo, Kristian Josip Periš, bivši atletičar, diplomirani kineziolog i trener u paraobaranju ruke, preminuo je 21. listopada u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan. Zbog sumnje na teško ubojstvo uhićena su četvorica medicinskih tehničara, kojima je sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio jednomjesečni istražni zatvor.

Prema informacijama koje su objavili policija i Državno odvjetništvo, osumnjičene se tereti da su tijekom postupanja prema pacijentu, koji se nalazio na bolničkom krevetu i bio djelomično sputan remenjem, upotrijebili tjelesnu snagu protivno pravilima medicinske struke i dužnoj pažnji. Istražitelji sumnjaju da su takvim postupanjem nanesene ozljede koje su dovele do njegove smrti.

Dodatnu pozornost izazvali su detalji snimke nadzorne kamere koje je objavio Jutarnji list. Prema opisu snimljenog materijala, više zdravstvenih djelatnika sudjelovalo je u fizičkom sputavanju Periša, a postupanje se nastavilo i dok je bio vezan za krevet. U jednom je trenutku pacijent izgubio svijest, nakon čega su započeti pokušaji reanimacije.

Preliminarni nalazi obdukcije, prema medijskim izvješćima, pokazali su više ozljeda, uključujući prijelome rebara i prsne kosti. Konačan uzrok smrti još nije službeno utvrđen, a okolnosti događaja predmet su kaznene istrage. Važno je naglasiti da su četvorica medicinskih tehničara zasad osumnjičenici i da njihova kaznena odgovornost nije pravomoćno utvrđena.

Udruge traže izvanredni nadzor: Što se događalo na odjelu?

Na slučaj je reagirao i Hrvatski savez udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ), ocijenivši da istraga mora obuhvatiti znatno širi krug pitanja od samog postupanja četvorice osumnjičenih.

Iz Saveza upozoravaju da je potrebno utvrditi tko je donio odluku o sputavanju pacijenta, tko je nadzirao provedbu takve mjere, kakva je bila uloga liječnika koji su bili prisutni te koliko se često u ustanovi primjenjuju mjere fizičkog ograničavanja kretanja pacijenata.

SUMEZ od Ministarstva zdravstva traži izvanredni nadzor Klinike, koji bi uključio pregled evidencija sputavanja, ranijih pritužbi pacijenata, kadrovskih uvjeta i postupanja uprave. Od nadležnih pravobraniteljskih institucija traže nenajavljene obilaske psihijatrijskih ustanova, dok od pravosudnih tijela očekuju cjelovitu i neovisnu istragu.

Upozoravaju i na zakonska ograničenja primjene mjera prisile. Prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, takve se mjere smiju primjenjivati samo iznimno, kada su nužne radi uklanjanja neposredne opasnosti za život ili zdravlje, uz poštivanje propisanih stručnih i sigurnosnih postupaka.

Savez smatra da bi svaka smrt ili teška ozljeda povezana s primjenom mjera prisile morala biti predmet neovisnog ispitivanja, kako bi se utvrdili eventualni propusti i spriječilo ponavljanje sličnih tragedija.

Zaposlenici upozoravaju na nedostatak osoblja i teške uvjete rada

Slučaj je izazvao snažne reakcije i među zaposlenicima psihijatrijske bolnice. U ponedjeljak se ispred ustanove okupio dio radnika kako bi izrazili zabrinutost zbog okolnosti u kojima svakodnevno obavljaju posao, ali i podršku kolegama protiv kojih se vodi kazneni postupak.

Sindikat Zajedno pozvao je javnost i medije na poštivanje pretpostavke nevinosti te upozorio da se osumnjičene zdravstvene radnike ne smije unaprijed proglašavati krivima. Sindikalni predstavnici problematizirali su i izvanredne otkaze koji su uručeni trojici zaposlenika prije dovršetka kaznenog postupka.

Istodobno su upozorili na dugogodišnje probleme s nedostatkom kadra, sigurnosnim uvjetima na psihijatrijskim odjelima i izloženošću medicinskog osoblja verbalnom i fizičkom nasilju. Smatraju da bolnice moraju imati jasne protokole za postupanje u kriznim situacijama, odgovarajuću zaštitarsku podršku i dovoljno educiranih djelatnika.

Na te je probleme upozorio i SUMEZ, naglasivši da nedostatak osoblja može istodobno ugroziti sigurnost pacijenata i zaposlenika. Međutim, ističu kako se zahtjevi za boljim radnim uvjetima ne smiju koristiti za izbjegavanje odgovornosti za eventualno nezakonito postupanje prema pacijentima.

Pitanje koje nadilazi jednu bolnicu

Tragedija u zagrebačkom Jankomiru tako je otvorila mnogo širu raspravu o sigurnosti pacijenata, kontroli primjene prisilnih mjera, odgovornosti medicinskog osoblja, uprava zdravstvenih ustanova i njihovih osnivača.

Na jednoj je strani kaznena istraga koja treba utvrditi što se točno dogodilo 21. listopada i postoji li odgovornost osumnjičenih medicinskih tehničara. Na drugoj je pitanje funkcioniranja bolničkog sustava, uključujući pravodobno prijavljivanje izvanrednih događaja, unutarnji nadzor, zaštitu pacijenata i uvjete rada osoblja.

Ministarstvo zdravstva sada zahtijeva odgovore i od Grada Zagreba, a udruge za zaštitu mentalnog zdravlja traže da se ispitaju svi dijelovi sustava koji su mogli pridonijeti tragediji.

Dok se čekaju konačni nalazi i rezultati istrage, jedno od ključnih pitanja ostaje zašto prijava o smrti pacijenta nije pravodobno stigla nadležnom Ministarstvu te jesu li svi odgovorni postupili onako kako propisi nalažu.

Odgovori na ta pitanja bit će važni ne samo za obitelj preminulog 32-godišnjaka nego i za povjerenje javnosti u zdravstvene ustanove kojima je povjerena skrb o posebno ranjivim pacijentima.