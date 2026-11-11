Novi porezni udar: U Kaštelima, Trogiru i Marini moguć rast od gotovo 43 posto, a evo zašto Solin ostaje pošteđen

Privatni iznajmljivači na dijelu dalmatinske obale od sljedeće bi godine mogli plaćati osjetno veći paušalni porez po krevetu. Predložene izmjene Zakona o porezu na dohodak predviđaju povećanje najnižih dopuštenih iznosa u jedinicama lokalne samouprave koje pripadaju prvoj i drugoj kategoriji turističke razvijenosti.

Zanimljivo je da posljedice neće biti jednake čak ni u susjednim gradovima i općinama. Dok bi u Kaštelima, Trogiru i Marini porez mogao porasti za gotovo 43 posto, u Solinu predložene izmjene ne zahtijevaju povećanje sadašnjeg paušala.

Novi zakonski prijedlog ušao je u drugo saborsko čitanje, no zakon još nije konačno donesen.

Kaštela, Trogir i Marina: Sa 70 na najmanje 100 eura

Gradovi Kaštela i Trogir te Općina Marina pripadaju drugoj kategoriji turističke razvijenosti.

Za tu kategoriju dosadašnji zakonski minimum iznosi 70 eura godišnje po krevetu, dok je predloženim izmjenama predviđeno povećanje na 100 eura po krevetu.

Budući da sve tri lokalne jedinice trenutačno primjenjuju dosadašnji minimum, prihvaćanje zakonskih izmjena značilo bi da se taj iznos više ne bi mogao zadržati.

Riječ je o povećanju od približno 42,9 posto.

Iznajmljivač sa šest registriranih kreveta sada godišnje plaća 420 eura paušalnog poreza. Ako bi se primijenio novi zakonski minimum, njegova bi obveza porasla na 600 eura, odnosno 180 eura više godišnje.

Za objekte s deset kreveta razlika bi iznosila 300 eura godišnje.

U Segetu moguć rast od čak 50 posto

Još veća relativna razlika očekuje se u Općini Seget, koja pripada prvoj kategoriji turističke razvijenosti.

Ondje dosadašnji minimum iznosi 100 eura po krevetu, a predloženi novi minimum bio bi 150 eura.

To bi za iznajmljivače koji sada plaćaju 100 eura značilo povećanje od 50 posto.

Primjerice, za šest registriranih kreveta godišnji porez porastao bi sa 600 na najmanje 900 eura, što je dodatnih 300 eura.

U istoj kategoriji nalazi se i Grad Split, ali njegova je situacija složenija jer visina paušala nije jednaka u svim gradskim područjima.

U staroj gradskoj jezgri Splita već se plaća 250 eura po krevetu, pa samo povećanje zakonskog minimuma ondje ne zahtijeva promjenu. Međutim, u dijelovima poput Stobreča, Žrnovnice, Kamena i Slatina, gdje se trenutačno primjenjuje iznos od 100 eura, novi bi minimum mogao donijeti povećanje.

Zašto se u Solinu ništa ne bi trebalo promijeniti?

Posebno je zanimljiva situacija u Solinu. Taj grad pripada trećoj kategoriji turističke razvijenosti, za koju se predloženim zakonskim izmjenama ne mijenjaju postojeće granice paušalnog oporezivanja.

Solin je za 2026. godinu odredio paušal od 30 eura po krevetu, što je znatno manje od iznosa u većini susjednih turistički razvijenijih gradova. Prema sadašnjem prijedlogu, nema zakonske obveze povećanja tog iznosa.

Slično vrijedi i za Općinu Okrug, koja također pripada trećoj kategoriji. Ondje se, ovisno o naselju, trenutačno plaća 70 ili 90 eura po krevetu, a predložena izmjena državnih minimuma na tu kategoriju ne utječe.

Naravno, lokalna predstavnička tijela mogu zasebno odlučivati o poreznim iznosima unutar zakonski dopuštenih raspona.

Konačan iznos ovisit će o gradovima i općinama

Važno je istaknuti da najavljena promjena još nije konačna porezna obveza za svakog iznajmljivača.

Država određuje dopuštene raspone, dok predstavnička tijela gradova i općina donose konkretne odluke o iznosima koji se primjenjuju na njihovu području.

Predložene izmjene također predviđaju povećanje automatskog iznosa koji se primjenjuje kada lokalna jedinica ne donese odgovarajuću odluku: s 200 na 225 eura u prvoj kategoriji te sa 135 na 150 eura u drugoj.

Upravo zato će tijekom sljedećih tjedana biti važno pratiti konačno glasovanje u Hrvatskom saboru i odluke lokalnih vijeća.

Jedno je, međutim, već jasno: ako predloženi minimumi budu usvojeni, razlike između susjednih dalmatinskih sredina mogle bi postati još izraženije.