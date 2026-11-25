Projekt rekonstrukcije važne županijske prometnice u Imotskoj krajini dobio je novi administrativni pomak. Županijska uprava za ceste Split pokrenula je postupak nabave stručnog nadzora nad rekonstrukcijom županijske ceste ŽC 6179 na području Medova Doca, čime se nastavljaju pripreme za realizaciju jednog od značajnijih cestovnih zahvata u ovom dijelu Dalmatinske zagore.

Procijenjena vrijednost usluge stručnog nadzora iznosi 49.500 eura bez PDV-a, a predviđeno trajanje ugovora je 12 mjeseci. Rok za dostavu ponuda istječe danas, 25. studenoga, u podne.

Prva dionica duga približno dva i pol kilometra

Prema informacijama iznesenima na sjednici Županijske skupštine krajem srpnja ove godine, prva faza projekta odnosi se na rekonstrukciju prometnice od raskrižja s državnom cestom D60 do Medova Doca, u duljini od približno 2,5 kilometara.

Kako je tada izvijestio lokalni portal Imotska krajina, za tu je dionicu ishođena pravomoćna građevinska dozvola, a riješeni su i imovinskopravni odnosi. Osim rekonstrukcije postojeće prometnice, projekt uključuje uređenje novog raskrižja s državnom cestom D60.

Procijenjena vrijednost građevinskih radova tada je iznosila 1,7 milijuna eura bez PDV-a, uz najavljeno sufinanciranje izgradnje raskrižja od strane Hrvatskih cesta u iznosu od 300.000 eura. Kao predviđeno trajanje radova spominjalo se deset mjeseci od uvođenja izvođača u posao.

U planu još pet kilometara ceste prema Grabovcu

Rekonstrukcija prometnice između državne ceste D60 i Medova Doca trebala bi biti tek prvi dio znatno šireg zahvata. Prema ranijim informacijama, Županijska uprava za ceste posjeduje pravomoćnu lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju približno 5,1 kilometar prometnice od Medova Doca prema Grabovcu, uključujući novo raskrižje s državnom cestom D62.

Realizacijom obiju faza obuhvatilo bi se približno 7,6 kilometara prometnice važne za međusobno povezivanje naselja Imotske krajine, kao i za prometne veze prema pograničnom području s Bosnom i Hercegovinom.

Projekt se našao i pred Upravnim vijećem ŽUC-a

Na sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Split održanoj 15. listopada na dnevnom redu bio je prijedlog davanja suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije županijske ceste ŽC 6179, o čemu je Dalmacija Danas već izvijestila.

Aktualna nabava stručnog nadzora predstavlja novu fazu priprema za realizaciju investicije. Konačan ugovoreni iznos građevinskih radova, ime odabranog izvođača i točan datum početka rekonstrukcije još nije bilo moguće potvrditi iz dostupnih izvora.