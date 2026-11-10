Novi politički sukob u Sinju: Iz Sinja stigao hitan zahtjev, spominje se kršenje zakonskih obveza

U Sinju se ponovno otvorilo pitanje transparentnosti upravljanja gradskim financijama. Gradonačelniku Miru Bulju upućen je službeni zahtjev za hitnu dostavu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Sinja, koji, prema navodima iz zahtjeva, još nije dostavljen Gradskom vijeću, iako je zakonski rok istekao.

U zahtjevu se navodi da je gradonačelnik, sukladno zakonskim odredbama i Statutu Grada Sinja, izvještaj bio dužan podnijeti najkasnije do 30. rujna 2026. godine.

Traži se izvještaj prije rasprave o rebalansu

Podnositeljica zahtjeva upozorava da je poštivanje zakonskih i statutarnih obveza temelj odgovornog rada lokalne samouprave.

Smatra da bi gradonačelnik trebao ispuniti svoju obvezu prije nego što Gradsko vijeće pristupi donošenju novih odluka, uključujući i eventualno uvrštavanje prijedloga rebalansa proračuna na dnevni red sjednice.

Ističe kako vijećnici moraju imati uvid u izvršenje proračuna kako bi mogli kvalitetno raspravljati o financijskim odlukama i odgovorno odlučivati o budućim potezima gradske vlasti.

Oštra poruka gradonačelniku

U završnom dijelu zahtjeva upućena je i izravna kritika gradonačelniku Miru Bulju.

„Rad gradonačelnika ne može se temeljiti na izbjegavanju obveza i nepoštivanju demokratske procedure i bježanju od odgovornosti za koju su ga građani birali”, poručila je podnositeljica zahtjeva.

Dodala je kako bi gradonačelnik, umjesto napuštanja vijećnice, trebao ostati pred vijećnicima, podnijeti izvještaj i zastupati interese svojih sugrađana.

Zahtjev tako otvara pitanje pravodobnog izvještavanja Gradskog vijeća o izvršenju proračuna, ali i odnosa gradske izvršne vlasti prema predstavničkom tijelu.