Novi pokušaj zaustavljanja rata u Ukrajini: Zelenski najavio pregovore s Rusijom i SAD-om, otkrio što traži za mir

Ukrajina, Rusija i Sjedinjene Američke Države trebale bi ponovno sjesti za pregovarački stol. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u petak da su se predstavnici triju zemalja načelno dogovorili o održavanju sastanka na tehničkoj razini u prvoj polovici studenoga u Abu Dabiju.

Zelenski se nada da bi taj sastanak mogao otvoriti put i izravnim razgovorima čelnika država, no upozorava da će mnogo toga ovisiti o spremnosti Moskve na suradnju.

Zelenski razgovarao s Trumpovim izaslanicima

Ukrajinski predsjednik otkrio je da je u petak razgovarao s američkim izaslanicima Jaredom Kushnerom i Steveom Witkoffom, nakon što su se oni ranije ovog tjedna sastali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Govoreći putem videoveze na događaju Instituta Hudson, Zelenski je potvrdio da se priprema novi krug diplomatskih razgovora.

"Plan je sastati se u prvoj polovici studenog, što je ranije moguće, naravno", rekao je Zelenski.

Ipak, upozorio je da dogovoreni sastanci ne znače nužno i napredak prema završetku rata. Podsjetio je da je sličan susret bio planiran i za listopad, ali do njega nije došlo.

Prema njegovim riječima, nastavak pregovora u velikoj će mjeri ovisiti o ruskoj strani.

Ukrajina traži sigurnosna jamstva i financiranje vojske na deset godina

Zelenski je naglasio da eventualni mirovni sporazum mora sadržavati čvrsta sigurnosna jamstva za Ukrajinu.

Posebno je istaknuo potrebu za dugoročnom financijskom potporom ukrajinskim oružanim snagama, i to u razdoblju od deset godina.

Takva jamstva Kijev smatra ključnima kako bi se spriječila mogućnost novih napada nakon eventualnog prekida neprijateljstava.

Ukrajinski predsjednik poručio je i da se diplomatski napori moraju nastaviti sve dok se ne postigne dogovor o primirju i trajnom završetku rata.

"Europa mora biti za pregovaračkim stolom"

Jedna od važnih poruka Zelenskog odnosila se na ulogu europskih država u mirovnom procesu.

Ukrajinski predsjednik smatra da Europa mora biti uključena u pregovore o budućnosti Ukrajine i sigurnosnom poretku na kontinentu.

Istaknuo je i da razgovori na tehničkoj razini ne smiju ostati jedini oblik diplomatskog kontakta.

Prema njegovu mišljenju, nakon sastanaka pregovaračkih timova trebali bi uslijediti i susreti na najvišoj političkoj razini, jer bi upravo oni mogli biti presudni za postizanje konkretnog dogovora.

Zelenski tvrdi da problemi sa Starlinkom nisu riješeni

Osim o diplomaciji, Zelenski je govorio i o poteškoćama s kojima se ukrajinska vojska suočava na terenu.

Posebno je upozorio na probleme s pristupom satelitskim komunikacijskim sustavima Starlink i Starshield.

Iako su iz SAD-a stigla jamstva da su ograničenja brzine uklonjena, Zelenski tvrdi da situacija još nije vraćena na prijašnju razinu.

"Ograničenja brzine na Starlink i Starshield su i dalje tu, a brzina nije vraćena na prethodnu razinu", izjavio je.

Time je osporio tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da su usluge u potpunosti obnovljene.

Pouzdana satelitska komunikacija iznimno je važna za ukrajinske vojne operacije, osobito za koordinaciju postrojbi i djelovanje bespilotnih sustava.

Kijev čeka i novu isporuku protuzračnog oružja

Zelenski je upozorio i da Ukrajina još čeka isporuku ranije dogovorenih protuzračnih presretača.

Riječ je o opremi koja je posebno važna u okolnostima učestalih ruskih napada bespilotnim letjelicama i projektilima.

Ukrajinski gradovi i infrastruktura gotovo su svakodnevno izloženi napadima, zbog čega Kijev nastoji osigurati dodatne količine sredstava za protuzračnu obranu.

Dok se priprema novi krug pregovora, Ukrajina tako istodobno pokušava ojačati obrambene kapacitete i osigurati međunarodna jamstva za svoju dugoročnu sigurnost.

Najavljeni sastanak u Abu Dabiju mogao bi biti novi korak u diplomatskim nastojanjima da se zaustavi rat, ali zasad nema potvrde da će razgovori rezultirati konkretnim dogovorom.