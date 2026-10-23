Novi pokušaj zaustavljanja rata u Ukrajini: Zelenski najavio pregovore s Rusijom i SAD-om, otkrio što traži za mir

Ukrajina, Rusija i Sjedinjene Američke Države trebale bi ponovno sjesti za pregovarački stol. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u petak da su se predstavnici triju zemalja načelno dogovorili o održavanju sastanka na tehničkoj razini u prvoj polovici studenoga u Abu Dabiju.
Zelenski se nada da bi taj sastanak mogao otvoriti put i izravnim razgovorima čelnika država, no upozorava da će mnogo toga ovisiti o spremnosti Moskve na suradnju.
Zelenski razgovarao s Trumpovim izaslanicima
Ukrajinski predsjednik otkrio je da je u petak razgovarao s američkim izaslanicima Jaredom Kushnerom i Steveom Witkoffom, nakon što su se oni ranije ovog tjedna sastali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Govoreći putem videoveze na događaju Instituta Hudson, Zelenski je potvrdio da se priprema novi krug diplomatskih razgovora.
"Plan je sastati se u prvoj polovici studenog, što je ranije moguće, naravno", rekao je Zelenski.
Ipak, upozorio je da dogovoreni sastanci ne znače nužno i napredak prema završetku rata. Podsjetio je da je sličan susret bio planiran i za listopad, ali do njega nije došlo.
Prema njegovim riječima, nastavak pregovora u velikoj će mjeri ovisiti o ruskoj strani.
Ukrajina traži sigurnosna jamstva i financiranje vojske na deset godina
Zelenski je naglasio da eventualni mirovni sporazum mora sadržavati čvrsta sigurnosna jamstva za Ukrajinu.
Posebno je istaknuo potrebu za dugoročnom financijskom potporom ukrajinskim oružanim snagama, i to u razdoblju od deset godina.
Takva jamstva Kijev smatra ključnima kako bi se spriječila mogućnost novih napada nakon eventualnog prekida neprijateljstava.
Ukrajinski predsjednik poručio je i da se diplomatski napori moraju nastaviti sve dok se ne postigne dogovor o primirju i trajnom završetku rata.
"Europa mora biti za pregovaračkim stolom"
Jedna od važnih poruka Zelenskog odnosila se na ulogu europskih država u mirovnom procesu.
Ukrajinski predsjednik smatra da Europa mora biti uključena u pregovore o budućnosti Ukrajine i sigurnosnom poretku na kontinentu.
Istaknuo je i da razgovori na tehničkoj razini ne smiju ostati jedini oblik diplomatskog kontakta.
Prema njegovu mišljenju, nakon sastanaka pregovaračkih timova trebali bi uslijediti i susreti na najvišoj političkoj razini, jer bi upravo oni mogli biti presudni za postizanje konkretnog dogovora.
Zelenski tvrdi da problemi sa Starlinkom nisu riješeni
Osim o diplomaciji, Zelenski je govorio i o poteškoćama s kojima se ukrajinska vojska suočava na terenu.
Posebno je upozorio na probleme s pristupom satelitskim komunikacijskim sustavima Starlink i Starshield.
Iako su iz SAD-a stigla jamstva da su ograničenja brzine uklonjena, Zelenski tvrdi da situacija još nije vraćena na prijašnju razinu.
"Ograničenja brzine na Starlink i Starshield su i dalje tu, a brzina nije vraćena na prethodnu razinu", izjavio je.
Time je osporio tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da su usluge u potpunosti obnovljene.
Pouzdana satelitska komunikacija iznimno je važna za ukrajinske vojne operacije, osobito za koordinaciju postrojbi i djelovanje bespilotnih sustava.
Kijev čeka i novu isporuku protuzračnog oružja
Zelenski je upozorio i da Ukrajina još čeka isporuku ranije dogovorenih protuzračnih presretača.
Riječ je o opremi koja je posebno važna u okolnostima učestalih ruskih napada bespilotnim letjelicama i projektilima.
Ukrajinski gradovi i infrastruktura gotovo su svakodnevno izloženi napadima, zbog čega Kijev nastoji osigurati dodatne količine sredstava za protuzračnu obranu.
Dok se priprema novi krug pregovora, Ukrajina tako istodobno pokušava ojačati obrambene kapacitete i osigurati međunarodna jamstva za svoju dugoročnu sigurnost.
Najavljeni sastanak u Abu Dabiju mogao bi biti novi korak u diplomatskim nastojanjima da se zaustavi rat, ali zasad nema potvrde da će razgovori rezultirati konkretnim dogovorom.