Hrvatski vozači u listopadu ove godine za gorivo i maziva izdvajali su znatno više nego u istom razdoblju prošle godine. Prema podacima Eurostata, cijene su u Hrvatskoj na godišnjoj razini porasle 31 posto, dok je prosječan rast u Europskoj uniji iznosio 29,5 posto.

Iako je Hrvatska iznad europskog prosjeka, pojedine članice Unije bilježe još izraženija poskupljenja.

Najveći godišnji rast cijena zabilježen je u Estoniji, gdje su gorivo i maziva poskupjeli 44,1 posto. Slijede Bugarska s rastom od 42,8 posto i Litva s 42,3 posto. U Luksemburgu i Finskoj cijene su porasle 36,6 posto.

Najblaži rast među članicama EU-a zabilježen je u Mađarskoj, gdje su cijene povećane 11,3 posto, dok su u Irskoj porasle 21,5 posto, a u Poljskoj 21,9 posto.

Usporava godišnji rast cijena

Listopadski podaci ipak pokazuju blago usporavanje godišnjeg rasta cijena goriva i maziva na razini Europske unije.

U rujnu je taj rast iznosio 31,4 posto, dok je u listopadu smanjen na 29,5 posto. Za usporedbu, u kolovozu je godišnja stopa rasta iznosila 23,8 posto.

Još izraženija poskupljenja zabilježena su u pojedinim državama izvan Europske unije. Prednjači Turska s rastom od čak 63,1 posto, a slijede Kosovo (49,3 posto), Gruzija (38,5 posto), Crna Gora (37,9 posto) i Sjeverna Makedonija (32,4 posto).

U Švicarskoj su cijene porasle 29,5 posto, Norveškoj 25,8 posto, Srbiji 18,7 posto, a Albaniji 17,1 posto. Island, s druge strane, bilježi pad cijena od 4,9 posto.

Benzin i dizel na mjesečnoj razini ipak pojeftinili

Unatoč velikom godišnjem rastu, listopad je na razini Europske unije donio blago smanjenje cijena dizela i nešto izraženije pojeftinjenje benzina u odnosu na prethodni mjesec.

Prosječna cijena dizela smanjena je za 0,2 posto, dok je benzin pojeftinio tri posto. Međutim, kretanja cijena znatno se razlikuju među državama članicama.

Dizel je tijekom listopada poskupio u čak 20 članica EU-a. Najveća povećanja zabilježena su u Irskoj (6,1 posto), Švedskoj (3,1 posto) i Rumunjskoj (tri posto). Istodobno, najveće pojeftinjenje zabilježeno je u Poljskoj, gdje je cijena dizela pala devet posto, te u Njemačkoj (5,1 posto) i Češkoj (3,6 posto).

Kada je riječ o benzinu, rast cijena zabilježen je u 16 država članica. Najviše je poskupio u susjednoj Sloveniji, za 5,3 posto, zatim u Švedskoj za 4,2 posto te na Cipru za 3,9 posto.

Najveći pad cijena benzina zabilježen je u Poljskoj, čak 12 posto, dok je u Španjolskoj pojeftinio 6,1 posto, a u Njemačkoj 5,8 posto.

Iznimka je Malta, na kojoj se cijene benzina i dizela nisu mijenjale jer su fiksirane još od 2020. godine.

Eurostatovi podaci temelje se na harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena (HICP), pokazatelju koji omogućuje usporedbu kretanja inflacije među državama Europske unije.