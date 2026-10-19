Novi obrat u slučaju Torcidina kortea: Rene Laura otkrila nove detalje, kazneno prijavljen i maloljetnik

Nakon novih privođenja povezanih s navijačkom povorkom u Splitu, pred novinare je stala Rene Laura, zamjenica županijskog državnog odvjetnika, i iznijela najnovije informacije o postupcima protiv osumnjičenih. Potvrdila je da se šest osoba nalazi u istražnom zatvoru, dok je osam osumnjičenika iz prve kaznene prijave i dalje u bijegu.

Nakon što je splitska policija izvijestila o novim privođenjima zbog događaja tijekom Torcidina kortea uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, nove pojedinosti o postupanju pravosudnih tijela iznijela je Rene Laura, zamjenica županijskog državnog odvjetnika.

Riječ je o nastavku kriminalističkog istraživanja zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju tijekom navijačke povorke splitskim ulicama 15. listopada.

"Šest osumnjičenika nalazi se u istražnom zatvoru, osam ih je u bijegu"

Rene Laura je potvrdila da je sudac istrage Županijskog suda u Splitu prihvatio prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Splitu za određivanje istražnog zatvora osumnjičenicima iz prve kaznene prijave.

- Sudac istrage Županijskog suda u Splitu u cijelosti je prihvatio prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Splitu te je protiv svih osumnjičenika odredio istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela - kazala je Laura.

Pojasnila je i koliko je osoba trenutačno dostupno pravosudnim tijelima.

„Ono što je najvažnije jest da se trenutačno u istražnom zatvoru nalazi šest osumnjičenika, dok je osam osumnjičenika i dalje u bijegu”, istaknula je.

Nova kaznena prijava protiv još osam osoba

Prema njezinim riječima, policija je tijekom jučerašnjeg dana podnijela još jednu kaznenu prijavu, ovaj put protiv osam osumnjičenika.

Od njih je jedan predan pritvorskom nadzorniku i ispitan u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu, dok je preostalih sedam i dalje u bijegu.

- Protiv osumnjičenika koji su u bijegu predložit će se određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, a u odnosu na osumnjičenika koji je priveden, samo zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela - objasnila je Laura.

Kazneno prijavljen i maloljetnik

Laura je otkrila i da je zbog istog kaznenog djela podnesena kaznena prijava protiv maloljetnika.

- On se trenutačno nalazi na ispitivanju kod suca za mladež Općinskog suda u Splitu. Nakon njegova ispitivanja Općinsko državno odvjetništvo u Splitu donijet će odluku hoće li i za maloljetnika predložiti određivanje istražnog zatvora - rekla je.

Istraga se nastavlja

Pravosudna tijela i policija nastavljaju s utvrđivanjem svih okolnosti događaja.

- Općinsko državno odvjetništvo u Splitu i dalje provodi izvide i hitne dokazne radnje te u suradnji s Policijskom upravom splitsko-dalmatinskom provodi kriminalističko istraživanje radi pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja vezanog uz počinjenje predmetnog kaznenog djela - zaključila je Rene Laura.