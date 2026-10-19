Novi obrat u slučaju Torcidina kortea: Rene Laura otkrila nove detalje, kazneno prijavljen i maloljetnik

Nakon novih privođenja povezanih s navijačkom povorkom u Splitu, pred novinare je stala Rene Laura, zamjenica županijskog državnog odvjetnika, i iznijela najnovije informacije o postupcima protiv osumnjičenih. Potvrdila je da se šest osoba nalazi u istražnom zatvoru, dok je osam osumnjičenika iz prve kaznene prijave i dalje u bijegu.
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Nakon što je splitska policija izvijestila o novim privođenjima zbog događaja tijekom Torcidina kortea uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, nove pojedinosti o postupanju pravosudnih tijela iznijela je Rene Laura, zamjenica županijskog državnog odvjetnika.
Riječ je o nastavku kriminalističkog istraživanja zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju tijekom navijačke povorke splitskim ulicama 15. listopada.
"Šest osumnjičenika nalazi se u istražnom zatvoru, osam ih je u bijegu"
Rene Laura je potvrdila da je sudac istrage Županijskog suda u Splitu prihvatio prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Splitu za određivanje istražnog zatvora osumnjičenicima iz prve kaznene prijave.
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- Sudac istrage Županijskog suda u Splitu u cijelosti je prihvatio prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Splitu te je protiv svih osumnjičenika odredio istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela - kazala je Laura.
Pojasnila je i koliko je osoba trenutačno dostupno pravosudnim tijelima.
„Ono što je najvažnije jest da se trenutačno u istražnom zatvoru nalazi šest osumnjičenika, dok je osam osumnjičenika i dalje u bijegu”, istaknula je.
Nova kaznena prijava protiv još osam osoba
Prema njezinim riječima, policija je tijekom jučerašnjeg dana podnijela još jednu kaznenu prijavu, ovaj put protiv osam osumnjičenika.
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Od njih je jedan predan pritvorskom nadzorniku i ispitan u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu, dok je preostalih sedam i dalje u bijegu.
- Protiv osumnjičenika koji su u bijegu predložit će se određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, a u odnosu na osumnjičenika koji je priveden, samo zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela - objasnila je Laura.
Kazneno prijavljen i maloljetnik
Laura je otkrila i da je zbog istog kaznenog djela podnesena kaznena prijava protiv maloljetnika.
- On se trenutačno nalazi na ispitivanju kod suca za mladež Općinskog suda u Splitu. Nakon njegova ispitivanja Općinsko državno odvjetništvo u Splitu donijet će odluku hoće li i za maloljetnika predložiti određivanje istražnog zatvora - rekla je.
Istraga se nastavlja
Pravosudna tijela i policija nastavljaju s utvrđivanjem svih okolnosti događaja.
- Općinsko državno odvjetništvo u Splitu i dalje provodi izvide i hitne dokazne radnje te u suradnji s Policijskom upravom splitsko-dalmatinskom provodi kriminalističko istraživanje radi pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja vezanog uz počinjenje predmetnog kaznenog djela - zaključila je Rene Laura.