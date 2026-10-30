Novi obrat u slučaju tajnika Torcide: Neće u istražni zatvor, određena mu je mjera opreza

Županijski sud u Splitu odlučio je Ivanu Rinčiću, tajniku Torcide, odrediti mjeru opreza, doznaju 24sata sa suda. Podsjetimo policija je ranije objavila da su proveli kriminalističko istraživanje nad hrvatskim državljaninom (1997.) zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo prijetnje na štetu jedanaestero novinara i jednog političkog analitičara.

- Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičenik 18. listopada 2026., s ciljem zastrašivanja i uznemiravanja jedanaestero novinara i jednog političkog analitičara u svezi obavljanja njihovog posla, na društvenoj mreži postavio kolaž njihovih fotografija te objavio tekst čiji sadržaj predstavlja izravnu prijetnju prema oštećenima - rekla je policija.

Konkretno, sumnjiče ga da je prvo sa svojega telefona pristupio stranici "Torcida 1950", s koje je objavio prijeteći kolaž i tekst, a sljedećeg dana je ponovno preko telefona pristupio stranici i opet stavio prijeteću objavu. Kako doznaje 24sata, Rinčića su uhitili prošli petak oko 17 sati, a nakon toga, temeljem naloga suda, provedene su pretrage osobe, doma i pokretnih stvari, kojom prilikom nisu pronađeni predmeti povezani s kaznenim djelima za koje ga se tereti. Policija je također, nakon što ga je uhitila, podnijela kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Split za kazneno djelo prijetnje prema novinarima u vezi s njihovim poslom, za što je predviđena kazna zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Nakon ispitivanja u subotu poslijepodne zamjenik Općinskog državnog odvjetništva Split donio je rješenje kojim se Ivan Rinčić pušta na slobodu uz izricanje mjere opreza. Konkretno, prema tom rješenju morao se javljati u policiju dva puta tjedno. Ipak, dorh se predomislio jer je sagledavanjem svih dosad prikupljenih podataka i okolnosti predmeta proizlazilo postojanje zakonske osnove za predlaganje određivanja istražnog zatvora i to zbog opasnosti od ponavljanja djela, slijedom čega je podnesen prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika. Ipak, sudac Županijskog suda odlučio ga je pustiti uz mjeru opreza, konkretno, jednom tjedno se mora javljati policiji. Inače, Rinčić funkciju glavnog tajnika Torcide obavlja od 2023. kada je na tu funkciju izabran zajedno s predsjednikom Antom Stipetićem Rabom, koji se ranije predao policiji zbog sudjelovanja u korteu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. Iste godine Rinčić je izabran i u Upravni odbor Našeg Hajduka, zajedno s članom Predsjedništva Torcide Lucasom Marinom Tomasom. Njih dvojica zamijenili su Antu Bakalića i Daniela Grbića.

Rinčić je više od dvije godine paralelno obnašao dužnosti glavnog tajnika Torcide i bio u Upravnom odboru Našeg Hajduka, prije nego je u lipnju 2025. na redovnoj izbornoj Skupštini dobio jednoglasnu razrješnicu zajedno s predsjednikom Dinom Markovićem, tajnikom Tomislavom Milardovićem te članovima Upravnog odbora Lucasom Marinom Tomasom i Miranom Sušcem. Treba reći i kako se Rinčić našao u fokusu javnosti početkom godine kada je 14 pripadnika Torcide uhićeno u Tuzli nakon masovne tučnjave s navijačima Crvene zvezde u blizini tamošnje zračne luke. Kako su objavili portali u BiH, Rinčić je u vrijeme incidenta boravio u BiH.

Prema njihovim informacijama, Rinčić je u BiH ušao na Graničnom prijelazu Kamensko 23. siječnja u 19.35 sati, zatim je sljedećeg dana evidentiran u Bugojnu, a onda i u blizini Tuzlanskog aerodroma u 21.16 sati. Napad na navijače Zvezde dogodio se u 21.55 sati, a Rinčić nije bio među osobama koje su privedene, saslušane ili završile u pritvoru. Rinčić nije bio među članovima Torcide koje je policija prijavila zbog sudjelovanja u korteu.