Novi obrat u slučaju smrti Kristiana Periša! Isplivao dopis ravnateljice poslan policiji dan nakon tragedije

Index je došao do novih informacija o slučaju smrti Kristiana Josipa Periša (32) u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Jankomiru. Slučaj zbog kojeg su četvorica medicinskih tehničara te bolnice uhićena zbog sumnje na teško ubojstvo posebno ranjive osobe još uvijek je u fokusu javnosti, tim više što je, osim zdravstvenih i pravnih, dobio i političke konotacije.

Ravnateljica dan nakon Periševe smrti službeno prozvala policiju

Iako se već spominjalo postupanje policije zbog Periševih agresivnih ispada u vlastitom domu te u bolnici prije kobne intervencije medicinskih tehničara, sada je Index dobio uvid u dokument iz kojeg proizlazi da je ravnateljica bolnice Majda Grah dan nakon Periševe smrti i službeno prozvala policiju.

Riječ je o pisanoj primjedbi na postupanje policijskih službenika II. i VII. policijske postaje Zagreb, u kojoj ravnateljica tvrdi da policija nije pružila potrebnu pomoć zdravstvenim djelatnicima tijekom Periševa prijema u bolnicu 21. listopada, nekoliko sati prije njegove smrti.

Ravnateljica: Policajci odbili pomoći osoblju

U dopisu se navodi da je Periš oko 14:30 sati dovezen na hitan psihijatrijski pregled vozilom hitne medicinske pomoći, u pratnji dvojice policijskih službenika VII. policijske postaje.

Prema opisu ravnateljice, pacijent je bio u pogoršanom psihičkom stanju, izrazito napet, verbalno agresivan, prijeteći i nesuradljiv. Unatoč tome, tvrdi, nije bio sputan lisicama niti je prethodno pretražen.

Osoblje bolnice zatražilo je od policajaca da pomognu tijekom prijema i osiguraju druge pacijente, zdravstvene djelatnike i osobe koje su se nalazile u blizini. Međutim, prema ravnateljičinu dopisu, policajci su to odbili.

Grah smatra da su takvim postupanjem prekršili članak 4. Naputka o postupanju policije u dovođenju osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu. Policijski službenici potom su napustili bolnicu, a Periševo se ponašanje, prema navodima ravnateljice, dodatno pogoršalo.

"Pacijent predao bokser i metalni predmet"

Ravnateljica tvrdi da su zdravstveni djelatnici nastavili pokušavati smiriti pacijenta razgovorom i deeskalacijskim metodama, odnosno postupcima kojima se nastoji smanjiti napetost i spriječiti nasilno ponašanje.

Ti su pokušaji, kako navodi, trajali dugo jer osoblje nije uspijevalo prići Perišu kako bi mu primijenilo lijekove i smjestilo ga na odjel. Zbog toga su pozvani policijski službenici nadležne II. policijske postaje Zagreb. Došla su trojica policajaca, ali ni oni, prema ravnateljičinim tvrdnjama, nisu pomogli u zbrinjavanju pacijenta.

U dopisu se otkriva i dosad manje poznat detalj: Periš je tijekom prijema kod sebe imao bokser i metalni predmet, piše Index.

"Liječničkim deeskalacijskim metodama pacijent je uspio predati bokser i metalni predmet koji je imao kod sebe, ali mu i dalje nitko nije mogao pristupiti radi jasno izraženog verbalnog prijetećeg ponašanja", navela je Grah.

Prema njezinu opisu, osoblje je uspjelo uvjeriti Periša da preda predmete koje je imao kod sebe, ali ga ni nakon toga nije uspjelo dovoljno smiriti da bi mu moglo prići i nastaviti postupak prijema.

"Tražili su da dođe interventna policija, policajci joj rekli da ne treba"

Bolničko osoblje zatim je, prema dopisu, zatražilo da se pozove Interventna jedinica policije. No policijski službenici, nakon konzultacija s nadređenima, odgovorili su da za to nema potrebe.

Grah tvrdi da je zbog takvog postupanja policije prijam pacijenta trajao više od dva sata, tijekom kojih su brojni zdravstveni djelatnici i drugi pacijenti bili izloženi mogućnosti agresivne eskalacije.

"S obzirom da je zbog ovakvih okolnosti prijam pacijenta trajao više od dva sata, a njegovoj potencijalnoj agresivnoj eskalaciji je bilo izloženo puno zdravstvenih djelatnika i pacijenata, situaciju smo okvalificirali iznimno opasnom", navela je ravnateljica.

Zatražila službeno očitovanje policije u roku od osam dana

Ravnateljica je od policije zatražila da ispita okolnosti obiju intervencija i očituje se o postupanju svojih službenika.

"Molimo da ispitate okolnosti slučaja i očitujete se o tome u svrhu daljnje zaštite civilnih osoba (zdravstvenih djelatnika i pacijenata) u situacijama kada bi policijski službenici trebali obavljati svoju dužnost", stoji u dopisu.

Zatražila je odgovor u što kraćem roku, istodobno naglasivši da su ovakve situacije rijetke i da bolnica u pravilu dobro surađuje s policijom.

"Napominjemo da su ovakve situacije rijetkost i da se u praksi u većini slučajeva ostvaruje dobra suradnja naših službi", zaključila je Grah. Pitali smo zagrebačku policiju je li se očitovala bolnici. Njihov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo